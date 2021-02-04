​​​​​​​نتنياهو يؤجل زيارته إلى الإمارات والبحرين

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أرجع مكتب نتنياهو إلغاء الزيارة إلى استمرار الإغلاق الثالث المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

فيما نقلت صحيفة "هاآرتس" عن مصادر حكومية تقديراتها أن نتنياهو أرجأ الزيارة بسبب الخشية من انتقادات شعبية له.

وكانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، أن نتنياهو سيختصر زيارته من 3 أيام كان مقرّرًا أن يزور فيها أبو ظبي ودبي والمنامة، إلى 3 ساعات فقط، يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي، محمّد بن زايد.

وبحسب الوسائل الإعلامية، فقد سبق وأن أجّل نتنياهو زيارتين إلى الإمارات والبحرين، بعد تحديد موعدين لهما، مرّة بطلب من البحرين، وأخرى بسبب فرض الإغلاق الثالث، بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقبل أسبوعين، افتتحت إسرائيل رسميًّا سفارة لها في أبو ظبي، عاصمة الإمارات، بينما صادقت الحكومة الإماراتية، رسميًّا، على فتح سفارة لها في تل أبيب، ووصل المفوّض على الممثلية الإسرائيلية، إيتان نائي، الأحد الماضي، إلى أبو ظبي.

(ع م)