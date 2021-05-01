​​​​​​​نتنياهو يتجه لطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة

ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي، أنه لم يتبق على المهلة الممنوحة لنتنياهو سوى 4 أيام، مشيرًا إلى أن معظم التقديرات في النظام السياسي تفيد بأن ريفلين سيرفض أي تمديد لفترة نتنياهو.

على صعيدٍ متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، رفض مقترحًا من نتنياهو بتشكيل حكومة مشتركة بالتناوب فيما بينهما على أن يكون غانتس الأول في رئاسة الحكومة.

وبحسب القناة، فإن غانتس أكد لنتنياهو أنه لن يشارك معه في أي حكومة وملتزم بالاستمرار مع كتلة التغيير المعارضة له.

وأشارت القناة إلى أنه رغم "الكارثة" التي حلت في صفد، إلا أن نتنياهو سيواصل مشاوراته قبل انتهاء المهلة المحددة له حتى يوم الثلاثاء.

(ع م)