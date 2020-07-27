​​​​​​​نتنياهو يحذّر من ردّ فعل شديد: حزب الله يلعب بالنّار

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفيّ، إنّ "حزب الله والحكومة اللبنانية مسؤولان عن أي هجوم مصدره الأراضي اللبنانية"، محذّراً من أنّ "حزب الله يلعب بالنار وأن رد فعل إسرائيل سيكون شديداً جداً"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

من جانبه، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من أنّ أي عملية ضدّ إسرائيل "ستثير رداً إسرائيلياً قوياً".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الإثنين، إحباط عملية لحزب الله اللبناني على الحدود، وذلك بعد وقت قصير من تبادل لإطلاق النار بين الجانبين عبر الحدود بين البلدين.

وقال الجيش: "أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة جبل روس، حيث تمكّنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من 3 إلى 4 مخربين".

(ي ح)