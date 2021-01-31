​​​​​​​نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات والبحرين منتصف الشهر القادم

وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو قد يقضي يومًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وآخر في دبي، ويومًا ثالثًا في البحرين"، مشيرًا إلى أنّ "زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي متأخرة".

وأوضح الموقع أنّ "الغرض من الزيارة هو الاحتفال بتطبيع العلاقات الإسرائيلية – الخليجية، وتعزيز مكاسب نتنياهو الدبلوماسية قبل الانتخابات المقبلة في آذار/ مارس، بالإضافة إلى دفع القادة العرب إلى إبعاد واشنطن عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".

وكان نتانياهو قرر أن يقوم بزيارة البلدين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أنّ جائحة فيروس كورونا المستجد والأزمات السياسية الداخلية دفعته إلى التأجيل مراتٍ عديدة، على حد تعبير الموقع.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، وصل القائم بأعمال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، إيتان نائيه، إلى العاصمة أبو ظبي، حيث خضع لإجراءات الحجر الصحي، وفقًا لقواعد الإمارة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إسرائيل في آب/ أغسطس، التوصل إلى اتفاقات السلام مع الإمارات والبحرين، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لحقتها كل من السودان والمغرب العربي لاحقًا.

(ي م)