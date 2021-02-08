​​​​​​​نتنياهو ومن قفص الاتهام يرد اليوم على لوائح التهم المتعلقة بالفساد

وتنطلق، صباح اليوم، جلسة الاستماع بشأن لوائح الاتهام في ملفات الفساد المعروفة بملف 1000 و2000 و4000 والتي تحتوي في ثناياها اتهامات موجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلى عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين، بحسب ما أورده موقع "i24news" الإسرائيلي.

وتنطلق هذه الجلسات أمام قضاة محكمة في مدينة القدس، وسيكون لازمًا على كل من يتعرضون للاتهامات في هذه الملفات المثول شخصيًّا أمام القضاة في جلسة اليوم، وهو ما سيكون لزامًا كذلك على رئيس الحكومة نتنياهو.

ويقف في قفص الاتهام، اليوم، إلى جانب رئيس الوزراء نتنياهو، كل من مالكي شركة الاتصالات الهاتفية الإسرائيلية "بيزك" وهم مالكي موقع Walla"" العبري الإخباري في الماضي، وكذلك ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت"، ومن المقرر أن يرد هؤلاء شفويًّا بعد تلاوة لوائح الاتهام عليهم.

وملف 1000، هو ما يعرف كذلك بملف الإعانات، إذ يتعرض نتنياهو لتهمة الحصول على امتيازات تبلغ قيمتها حوالي 700 ألف شيكل (200 ألف دولار) من رجال أعمال، وكانت الهدايا الرئيسة هي السيجار وقوارير من الشمبانيا والمجوهرات.

وفي مقابل ذلك، وفقًا للائحة الاتهام فقد توسط نتنياهو لصالح أحد رجال الأعمال المذكورين في ثلاثة أمور، منها التوسط لدى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتمديد تأشيرة رجل الأعمال المذكور، ولدى وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد لتمديد إعفاء رجل الأعمال من أجل الاعفاء الضريبي، وغيرها من التدخلات مما يعتبر حسب الدعوى، إلحاق الضرر بالخدمات العامة وثقة الجمهور بها، وفي هذا الملف، وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

أما ملف 2000 والمعروف بقضية نتنياهو – موزيس، فهو يستند إلى محادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت نوني موزيس، وفي تلك المحادثات، جاء في لائحة الاتهام أن الاثنين ناقشا مسألة التغطية الإعلامية اللائقة لرئيس الوزراء في "يديعوت احرونوت"، مقابل فرض قيود على الصحيفة المنافسة الرئيسة لها وهي صحيفة "يسرائيل هيوم" التي توزع مجانًا.

وأما ملف 4000 أو المعروف بملف "بيزك Walla"، فهو يعتبر أخطر الملفات الثلاثة التي يمثل رئيس الوزراء نتنياهو لأجلها أمام القضاء.

وتتمحور التهمة حول امتيازات تقدر بمئات ملايين "الشيكلات – العملة الإسرائيلية" التي أتاح رئيس الوزراء لمالك شركة الاتصالات بيزك وموقع Walla أن يستفيد منها.

وبحسب لائحة الاتهام، عمل مالك شركة الاتصالات وموقع Walla على إعداد تغطية إعلامية لائقة لرئيس الوزراء عبر موقعه الإخباري، وفي هذه القضية يتعرض نتنياهو لتهمة الرشوة.

(م ش)