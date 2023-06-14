​​​​​​​نتانياهو لموقع أميركي: التفاهم بين واشنطن وطهران ممكن

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن "اتفاقية مصغرة" أو "تفاهما" بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي أمر "ممكن".

ويأتي ذلك على الرغم من تأكيدات الولايات المتحدة أنه: "لا توجد محادثات بشأن اتفاق مؤقت" بين واشنطن وطهران.

وقال نتانياهو للجنة العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران حول "اتفاقية مصغرة" أو "تفاهم" يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وفقا لخمسة نواب حضروا الاجتماع تحدثوا لأكسيوس دون الكشف عن هويتهم.

وخلال الجلسة، قال نتانياهو إنه يعتقد أن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ممكن، وشدد على أن إسرائيل ستعارضه ولن تلتزم به.

وفي المقابل، نفت واشنطن مجددا دخولها في محادثات غير مباشرة مع إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الشائعات حول اتفاق نووي - مؤقت أو غير ذلك - كاذبة ومضللة"، بحسب الموقع ذاته.

وأضاف المتحدث أن: "سياستنا تجاه إيران لا تزال تركز على تقييد سلوك إيران المزعزع للاستقرار من خلال الضغط الدبلوماسي والتنسيق الوثيق مع حلفائنا وخفض التصعيد في المنطقة".

وانسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية، وهو ما ردت عليه طهران بالتخلي تدريجيا عن القيود التي كان ينص عليها الاتفاق.

(م ش)