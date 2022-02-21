​​​​​​​نتائج مفاوضات النووي الإيراني على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

ويعرض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين، أمام وزراء خارجية الاتحاد، النتائج التي وصلت إليها مفاوضات فيينا حول ملف النووي الإيراني، وفق ما أفادته شبكة العربية.

وأكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى لن يكون أضعف من اتفاق 2015، وقال عبر حسابه على "تويتر"، إن المفاوضات ستشهد عودة كاملة للاتفاق النووي في شكله الأصلي مع تعديلات طفيفة.

وذكرت وكالة إيران للأنباء أن أغلبية الأعضاء في البرلمان الإيراني أصدروا الأحد، بيانا يتضمن شروطاً يجب الوفاء بها إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية.

واتفق 250 من أعضاء البرلمان على أنه يتعين على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق بعد إحياء العمل به وبعدم تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران.

كما طالب البيان برفع كل العقوبات الأميركية بطريقة يمكن التحقق منها.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قال الأحد، إن المحادثات بين إيران والقوى العظمى حول العودة للاتفاق النووي "أصبحت متقدمة جداً... يمكن أن نرى اتفاقاً قريباً.. الاتفاق الجديد المتبلور، أقصر وأضعف من الاتفاق السابق".

(د ع)