وفي زيادة كبيرة وصفتها بأنها "مقلقة"، قال البرنامج إن الرقم 12.4 مليون يعني أن 60 بالمئة من السكان السوريين يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، بناءً على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020".

ويمثل ذلك زيادة حادة من 9,3 ملايين شخص كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أيار/ مايو 2020.

إلى ذلك، أفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون لوكالة "فرانس برس"، أنّ "المزيد من السوريين ينزلقون الى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى"، مضيفة أن من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية الأسر.

وأكدت أنّ "الوضع الاقتصادي في سوريا يتسبب بضغوط هائلة على الأسر التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".

هذا ودمرت الحرب السورية المستمرة منذ ما يقرب من عشر سنوات الاقتصاد وزادت التضخم في جميع أنحاء البلاد.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه مطلع عام 2021، كانت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد أعلى 33 مرة من متوسط خمس سنوات قبل الحرب.

إلى جانب ذلك، تسببت الأزمة المالية في لبنان المجاور بتباطؤ تدفق الدولار إلى الداخل السوري، كما أدت عمليات الإغلاق إلى وقف انتشار جائحة كوفيد-19 إلى زيادة المشكلات الاقتصادية.

(د أ)