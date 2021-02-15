​​​​​​​نسر تركيا يعود من غاري بلا مخالب ومكسور الجناحين

كشفت قيادة مركز الدفاع الشعبي عبر بيان أن "هجمات الاحتلال التركي التي كانت تحت اسم علمية "مخلب النسر-2"، على مناطق غاري في مناطق الدفاع المشروع بتاريخ 10 شباط فشلت في14 شباط، واضطر جيش الاحتلال إلى الانسحاب".

وأوضحت منظومة المجتمع الكردستاني عبر بيان أن جيش الاحتلال التركي كان يقول إنه سيهاجم على حين غِرة إلا أنه انسحب ليلًا على حين غِرة.

'تقليم مخالب نسر أردوغان'

عقب إعلان قوات الدفاع الشعبي انسحاب جيش الاحتلال التركي من منطقة غاري، انتشرت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

الصحفي هوزان زُبير بعبارة واحدة وصف هزيمة جيش الاحتلال التركي في غاري، عبر صفحته على الفيس بوك، بالقول: "القصة وما فيها في غاري... تقليم مخالب نسر أردوغان وانتهى...".

أما الصحفي مسعود محمد فنشر على صفحته على الفيس بوك: "عندما تلتحم قوة الإرادة مع الطبيعة وجبال كردستان، يُخلع مِخلب النسر التركي، ويتهاوى جيشه وتكنولوجيته أمام أقدام الكريلا الأبطال"، وارفقها بصورة لمقاتلي ومقاتلات قوات الكريلا.

السياسي فرهاد تيلو نشر على الفيس بوك: "كريلا وغاري والنصر إهداء إلى الأسير المنتصر في إمرالي... الموت للعدو البغيض"، وأرفق تغريدته بصورة لمقاتلين ومقاتلات قوات الدفاع الشعبي على ضفة إحدى أنهار كردستان.

'أكبر فضيحة'

الباحث والمختص في الشأن التركي ـ خورشيد دلي ـ نشر على الفيس بوك: "القصة باختصار: يقال إن أردوغان وعد قبل أيام قليلة ببشرى سارة وكبيرة ... وكان يقصد أنه سيتم تحرير الجنود الأتراك الأسرى لدى المقاتلين الكرد في جبال كارا (غاري)... والذي حصل أن خصومه في الجيش التركي تحركوا لجعل هذه القضية هزيمة له من خلال قصف الأسرى وقتلهم ... فعلًا ضربة كبيرة له ستترجم في الشارع التركي على أنها أكبر فضيحة له، على الرغم من أنه سيحاول التعويض من خلال شن أعنف هجوم ضد حزب الشعوب الديمقراطي".

(م)

ANHA