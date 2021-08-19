​​​​​​​نصر الله يعلن إبحار أول سفينة مازوت من إيران إلى لبنان ويهدد من يتعرض لها

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله إن "السفينة التي ستنطلق بعد ساعات محملة بأطنان من المواد المطلوبة وما يفصلنا عنها مسافة الطريق فقط وستتبعها سفن أخرى، وعندما تصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط نتكلم عن التفاصيل والآليات العملية"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وبيّن نصرالله "أننا أعطينا الأولوية لمادة المازوت فالبنزين حاجة السيارات ولكن المازوت يتوقف عليه المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز".

وأضاف: "السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها وتصبح في المياه ستصبح أرضاً لبنانية"، وتوجه لأميركا وإسرائيل قائلاً: "أقول للأميركيين وللإسرائيليين هي أرض لبنانية ولا تدخلوا معنا في تحد يرتبط بعزة شعبنا وإذلاله".

وتوجه نصرالله بالشكر والتقدير إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على "وقوفهم إلى جانب شعب لبنان"، وقال بأن إيران "ورغم الحصار والعقوبات والضغوط المفروضة عليها فهي لم تتخل يوماً عن حلفائها ولم تخذل أصدقاءها".

(ل د)