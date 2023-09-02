​​​​​​​نصر الله ونخالة والعاروري يؤكدون على التنسيق الأمني والعسكري

استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم، الأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة ونائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري.

واستعرض نصر الله ونخالة والعاروري خلال اجتماعهم، آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصاً في فلسطين، حسب شبكة الميادين.

وجاء في بيان الاجتماع الثلاثي، تأكيد الموقف الثابت لكل قوى محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته.

وحسب البيان المشترك تم تأكيد أهمية التنسيق ومتابعة كل المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.

كما جرى خلال الاجتماع تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وتأكيد أهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة خصوصاً في فلسطين ولبنان.

ويأتي ذلك بعد عقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في بيروت، سلسلة لقاءات مع متزعمي حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

(م ش)