​​​​​​​نشطاء: على ضوء القناديل والشموع يواصل العفرينيون مقاومتهم

انقطعت الكهرباء بشكل كلّي عن مقاطعة الشهباء في 27 نيسان/إبريل الجاري، بسبب نفاد مادة المازوت نتيجة الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على سكان المقاطعة، والذي بدأ تدريجياً، ووصل إلى ذروته في 27 نيسان.

سياسة حكومة دمشق اتجاه أهالي الشهباء لاقت سخطاً شعبياً في عموم أرجاء شمال وشرق سوريا، ظهرت واضحة على منصات التواصل الافتراضي، حيث نشر نشطاء على مواقعهم صوراً وفيديوهات حول ما يعانيه أهالي الشهباء والمقاومة التي يبدونها حيال ممارسات حكومة دمشق.

نورشان حسين التي شغلت ممثلة الإدارة الذاتية في جنوب كردستان خلال عام 2021، نشرت على صفحتها فيس بوك: "هنا في الشهباء، حيث يقبع العفرينيون في مخيمات التهجير في ظروف أقلّ ما يمكن القول إنها مأساوية، يخيّم الظلام بأقسى صوره، في ظل فقدان أهم المواد اللازمة لاستمرار الحياة، في ظل الحصار القاهر الذي تفرضه القوات الشوفينية التي تعامل السوريين حسب الهوية".

وأرفقتها بهاشتاغ #أنقذوا_مناطق_الشهباء

#الظلام_يخيم_على_المخيمات

#عفرين_محتلة".

وغرد الناشط، جميل عكاش، باللغة الكردية: "انقطاع تام للكهرباء في مخيم الشهباء الذي يقطنه مهجرو عفرين، نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق"، وأرفقها بصورة من داخل المخيم تظهر تجمّع لأشخاص يجلسون في ظلام دامس.

أما الناشطة الإعلامية جودي إسماعيل، نشرت صورة على حسابها الخاص فيس بوك، تظهر شخصان يجلسان امام أحد قناديل الكاز، وأرفقتها بالعبارة التالية: "#شاهد الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق تغرق الشهباء في الظلام وتعود بها إلى قناديل الكاز والشموع".

ونشر الناشط جمال عبدو مقطعاً مصوراً على صفحته فيس بوك، يظهر من خلاله الظلام الدامس في مخيم الشهباء الذي يقطنه مهجّرو عفرين، وأرفقها بعبارة: "لن تستطيعوا حجب شمسنا".

أما الناشط الصحفي عكيد روج، فشارك الفيديو الذي نشره جمال عبدو، وأرفقها بعبارة: "هنا الشهباء، المكان الذي يعيش فيه العفرينيون بكرامة".

وغرد الصحفي أكرم بركات، على صفحته في تويتر: "على ضوء القناديل والشموع يواصل العفرينيون مقاومتهم... حصار #حكومة دمشق، هو استمرارية لهجمات دولة الاحتلال التركي لكسر إرادة العفريين المقاومين".

(أ ب)

ANHA