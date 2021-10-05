​​​​​​​نشطاء كرد في قبرص يدينون استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

وبحسب وكالة فرات للأنباء، فإن النشطاء أقاموا يوم أمس الاثنين، في حديقة مولوز (Moloz Park) بمدينة ليماسول القبرصية، فعالية أدانوا فيها هجمات الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا وقصفه إياهم بالأسلحة الكيماوية.

كما استنكر النشطاء صمت المجتمع الدولي والدول الأوروبية حيال القصف التركي بالسلاح الكيماوي والذي يرتقي إلى مصاف جرائم الحرب.

ورددوا الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان ومقاومة الكريلا وتستنكر ممارسات وسياسات الفاشية التركية.

ونقلت الوكالة عن السياسي الكردي لازكين سرحد حديثه خلال الفعالية، حيث قال: "الدولة التركية ترى كل أنواع الهجمات على الكرد كحق لها، وتمارس جميع الجرائم المنافية للأخلاق والضمير الإنساني دون التقيد بأية حدود".

كما استنكر لازكين سرحد محاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني اقتحام شنكال وكذلك هجمات الشرطة الفرنسية على المتظاهرين في ستراسبورغ.

(س ر)