​​​​​​​نشطاء حقوق الإنسان في إيران: الدولة الإيرانية تتعمد إذلال النساء

نددت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إيران، بإصدار "أحكام مذلة وغير متناسبة" بحق المرأة بالتزامن مع "الجهد الواضح الذي يبذله النظام لتحسين صورته على المستوى الدولي".

ووصفت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إيران، اليوم (25 تموز)، في بيان لها نقله موقع إيران إنترنشنال، إصدار الدولة الإيرانية أحكام مجحفة ضد المرأة بأنه "عملية تبدو منهجية".

وقالت المجموعة في بيانها: "يبدو أن الجمهورية الإسلامية ركزت على إهانة المرأة، بالاعتماد على قوانين الحجاب الإجباري، وربما تأمل في التقليل من العواقب السياسية لهذا الأمر في المجتمع الدولي، من خلال عقوبة الإذلال بدلاً من السجن".

وذكر البيان بعض الأحكام والعقوبات التي تفرضها الدولة الإيرانية بحق النساء اللواتي لا يلتزمن "بشروط الحجاب الإجباري"، ومنها خدمات "التنظيف المجانية، وغسل الجثث، وحضور الجلسات النفسية"، وقال: "السلبية ليست خياراً، لن تبقى النساء الإيرانيات غير مباليات".

ونقل بيان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، عن امرأة إيرانية، قولها: "علينا أن ندخل في النضال الذي وُضع على عاتقنا، لكننا كنساء إيرانيات أظهرنا أننا لسنا خائفات من أي نضال حتى نحصل على حقوقنا".

(س ع)