​​​​​​​نصف برلمانيي حزب الخضر اليساري من النساء

وحسب النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية في باكور (شمال كردستان) وتركيا، فإن حزب الخضر اليساري حصل في الانتخابات البرلمانية على 9.33 % من الأصوات، وحقق وعده بالتمثيل المتساوي للجنسين.

إذ بلغت نسبة التمثيل المتساوي للجنسين عن حزب الخضر اليساري 49 بالمائة، ودخلت بموجبها 31 مرشحة البرلمان التركي.

وفاز حزب الخضر اليساري بـ 63 مقعداً في 23 مدينة في باكور كردستان وتركيا.

فيما تفيد النتائج الأوليّة غير الرسميّة للانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة، بأنّه لم يجرِ انتخاب أي مرشحة برلمانيّة في 31 مدينة في البلاد.

(ر)