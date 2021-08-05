​​​​​​​نسبة النجاح في شهادات الإعدادية بإقليم الجزيرة بلغت 75 بالمئة

في العام الدراسي 2020- 2021 أجريت للمرة الأولى امتحانات موحدة لطلاب الصف التاسع على مستوى إقليم الجزيرة. بعد انتهاء امتحانات الصف التاسع بتاريخ 24 حزيران صدرت اليوم في الساعة الـ 16:00 نتائج الامتحانات.

وحول نتائج الطلاب ونسبة النجاح تحدث الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة صالح عبدو لوكالتنا وأوضح أن العام الدراسي 2020- 2021 كان عاماً خاصاً وتاريخياً بالنسبة لهم لأنه في هذا العام أجريت للمرة الأولى امتحانات موحدة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية على مستوى إقليم الجزيرة.

نظام شهادات الصف التاسع يكون بحسب تقييم الطلاب ونسبته من مئة. 50 بالمئة تكون بحسب تقييم الطالب ومتابعته خلال العام الدراسي، و50 بالمئة على نتائج الامتحانات النهائية الموحدة التي أقيمت على مستوى إقليم الجزيرة.

وأوضح عبدو خلال حديثه بأنه وفقاً للجهود التي بذلوها من أجل نظام الامتحانات الموحدة فإنهم يستطيعون تقييم نظام الامتحانات بأنه كان ناجحاً، وقال:" بالنسبة للصف التاسع وصلت نسبة النجاح إلى 70 بالمئة ونحن نراها نسبة جيدة".

أشار عبدو إلى أنهم أتموا الاستعدادات لاستقبال الطلاب في المرحلة الثانوية وتابع بالقول:" جهزنا قرابة 20 مدرسة لفروع الصناعة والزراعة والتجارة والصحة. وهناك تحضيرات من أجل مدارس البترول والبيطرة".

وبحسب معطيات هيئة التربية والتعليم وصلت أعداد طلاب الصف التاسع في إقليم الجزيرة إلى 3 آلاف و 66 طالباً وطالبة.

(م م)

ANHA