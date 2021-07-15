​​​​​​​نسبة النجاح بلغت 63%.. هيئة التربية تهنئ الناجحين وتعلن عن دورة تكميلية

كان حُلماً لأبناء الشعب الكردي والشعوب الأخرى القاطنة في روج آفا أن يتلقوا دراستهم بلغتهم الأم بعد عقود من التهميش والحرمان في ظل هيمنة الحكومة السورية التي اتبعت دائماً سياسة إنكار المكونات عامة والشعب الكردي بشكل خاص، هذا الحلم الذي كان البعض يعتقده مستحيلاً يتحقق اليوم في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية التي أحدثت ثورة في مجال التربية والتعليم واللغة الكردية بعد سنوات مريرة من الكدح والنضال.

لأول مرة في روج آفا قدم الطلبة من مختلف المكونات امتحاناتهم للشهادة الثانوية لعام 2020/ 2021، للدورة الأولى بكافة فروعها العلمية والأدبية والمهنية وكل مكون بلغته الأم.

وفي الـ 27 من حزيران الماضي انتهت امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في إقليم الجزيرة، وأصدرت اليوم الخميس 15 تموز هيئة التربية والتعليم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للدورة الأولى، بعدما صححت أوراق الامتحانات بمشاركة 300 معلم ومعلمة.

وبهذا الصدد قيمت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة روهات خليل سير العملية التربوية لهذا العام خلال لقاء مع وكالتنا، وقالت: "للمرة الأولى دخلت المرحلة الثانوية ضمن السلك التربوي، بعد جهد لسنوات طويلة أحدثت ثورة اللغة نتائج مبهرة على أرض الواقع".

ولفتت روهات أنه بعد جهود ونضال مرير تلقى طلبة مدارس الإدارة الذاتية تدريسهم بلغتهم الأم في جميع مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتابعت: "كثفنا تحضيراتنا منذ بداية العام الجديد لإعداد وتدريب المعلمين وافتتحنا دورات لتقوية الطلبة في اختصاصاتهم".

ونوهت روهات بأن لجنة الامتحانات التي تم تشكيلها أوصلت الليل بالنهار وبذلت جهوداً جبارة لإنجاح سير العملية التربوية وأن النتائج كانت جيدة.

وبحسب الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم تقدم ما يقارب 4 آلاف طالب وطالبة إلى امتحانات المرحلة الثانوية، و7 آلاف طالب وطالبة إلى امتحانات المرحلة الإعدادية.

وأكدت روهات أن العملية الامتحانية سارت بنجاح دون أي خروقات، وقالت: "بدون شك كانت هناك صعوبات وهذه التجربة الأولى لنا، ورغم ذلك لم نلاقِ صعوبات كبيرة، ونحن نحاول دائماً تطوير مسار السلك التربوي".

وأكدت روهات على أهمية هذه الامتحانات ووصفتها "بالخطوة المهمة والمباركة والتاريخية" وقالت: "كل مكون درس بلغته وفق أسس فلسفة الأمة الديمقراطية ودون أن يتعرض لهم أحد أو يمنعهم من التعلم بلغتهم".

وبينت روهات أن نسبة النجاح في المرحلة الثانوية بلغت 63% في فروعها العلمية والأدبية والمهنية.

ووفق هيئة التربية فإن علامات المرحلة الإعدادية هي 800 علامة، أما علامات المرحلة الثانوية الفرع الأدبي فهي 600 علامة، والفرع العلمي هي 800 علامة، والطالب الذي يحصل على 40% من العلامات يكون ناجحاً، كذلك علامة النجاح في كل مادة أيضاً هي 40% من العلامة التامة.

وأوضحت روهات "لكي نكون مساعدين لطلابنا هناك دورة تكميلية وستبدأ عقب الانتهاء من ظهور النتائج".

وعن شروطها قالت روهات: "لا يحق للطالب الذي رسب في أربع مواد أن يتقدم إلى الدورة التكميلية، ومن حق الطلبة الذين رسبوا في ثلاث مواد أن يتقدموا للامتحان التكميلي، وكذلك يمكن للطلبة الناجحين أن يتقدموا بمادتين كي يرفعوا من علاماتهم في مادتين يختارونهما".

وخاطبت روهات خليل الطلبة الذين لم ينجحوا: "ما زال الطريق أمامكم مفتوحاً للنجاح وتطوير مستوى مساركم بشكل أفضل في الدورة التكميلية" وباركت للطلبة الذين نجحوا وقالت "هاماتنا مرفوعة بكم".

(ل)

ANHA