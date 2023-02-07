​​​​​​​نصب خيمتين إضافيتين في تل تمر تحسباً لأي طارئ

ونصبت الخيمتان، بالقرب من دوار تل تمر الواقع وسط الناحية؛ الأولى بطول 20م وعرض 6 متر، أما الخيمة الثانية فيبلغ طولها 6 م وعرضها 3 م.

وكان الهلال الأحمر الكردي في ناحية تل تمر قد نصب أمس الإثنين خيمة بالقرب من الدوار لإيواء الأهالي، ليصبح العدد مع الخيمتين الجديدتين 3 خيم.

وبحسب مدير مشفى الشهيدة ليكرين بناحية تل تمر، لؤي بكر، ستنتشر الطواقم الطبية بالقرب من الخيم.

هذا وضرب زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر ناحية بازارجق التابعة لمدينة مرعش في شمال كردستان. تلتها هزة أخرى ضربت ناحية نوداغ التابعة لديلوك بمقياس 6.4 ريختر، والتي أثرت بمعظم مدن باكور كردستان وسوريا.

وحسب أحدث حصيلة فقد بلغ عدد الضحايا في باكور كردستان وتركيا ألفين و921 شخص فقدوا حياتهم، و15 ألف و834 مصاباً، بينما في سوريا فقد 1551 شخصاً حياتهم، وأصيب 3606 شخصا.

(م ح)

ANHA