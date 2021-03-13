​​​​​​​نسائم... أمسية شعرية نظمها اتحاد مثقفي الطبقة

وحضر الأمسية التي أقيمت على مسرح المركز الثقافي بالطبقة، أعضاء من المؤسسات المدنية والمجالس المحلية بالطبقة الى جانب عدد من الأهالي والملمين بالشعر.

بداية وبعد الوقوف دقيقة صمت، رحبت الرئيسة المشتركة لاتحاد مثقفي الطبقة شذى الحسين بالحضور، وبدوره أشار الرئيس المشترك للاتحاد أحمد حاج أسعد الى دور الشعر والشعراء في الحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة، إضافة الى أهمية الشعر واسلوبه في طرح المشكلات وهموم الشعب.

ثم اعتلى المنبر الشعراء المشاركين حيث تجلى في قصائدهم حب الوطن وتغنوا به، إضافة الى عدد من الأبيات الغزلية التي كانت باللهجة المحلية التي تتميز بها منطقة حوض الفرات.

ومن الشعراء المشاركين في الأمسية: من الطبقة شارك الشاعر عامر العناد واحمد حاج أسعد وحمدو العناد، ومن الرقة شارك الشاعر عبد المنعم الفريج ورعد الفاضل وجمعة الحسين، ومن منبج ابراهيم العلي واحمد اليوسف.

(س ك/ م)

ANHA