​​​​​​​نصائح طبية لوقاية الأطفال من الإصابة بالأمراض المعوية

مع بدء التقلبات الجوية والحرارية ظهرت العديد من الأمراض لدى الأطفال وخصوصًا الالتهابية المعوية منها والتي تسببت بحالات الجفاف والتسمم والإسهال وأمراض أخرى.

الطبيبة بيريفان شمسي، الاختصاصية بأمراض الأطفال، وخلال لقاء مع وكالتنا، أشارت إلى أنه مع بدء تقلبات الجو وتفاوت درجات الحرارة ظهرت العديد من الأمراض التي تعرف بالنزلة المعوية أو التهاب حاد في الأمعاء، حيث ترتفع درجة حرارة الأطفال مع حدوث قيء وتسمم وإسهال.

'تحذير للأهالي'

بيريفان شمسي حذرت الأهالي بضرورة الاهتمام بأطفالهم خلال هذه الفترة وعند ملاحظة الأعراض المذكورة يجب وقايتهم من الجفاف كون الجفاف المعوي يشكل خطرًا على حياة الطفل وذلك بسبب نقص السوائل في الجسم.

كما بينت الطبيبة بيريفان شمسي أن الاهتمام بالطفل في المنزل مع بدء ظهور الأعراض على جسمه، لا يضطره إلى مراجعة الطبيب في حال الإكثار من السوائل، بالإضافة إلى حمية غذائية صحية للطفل وتخفيف الدهون، أما في حال تطورت الأعراض دونما تحسن يجب مراجعة طبيب مختص لمنع حدوث جفاف.

'فيروس روتا المسبب الرئيس لأمراض الأطفال'

الطبيبة بيريفان شمسي نوّهت إلى أن فيروس روتا هو المسبب الرئيس لأمراض الأطفال خلال فترة تقلبات الجو ودرجات الحرارة المتفاوتة وأن الفيروس ينتقل عن طريق الطعام، حيث يكون موجودًا بسبب عدم نظافة الطعام وبشكل خاص خلال فترة تقلبات الجو".

ونصحت الطبيبة بيريفان شمسي المختصة بأمراض الأطفال الأهالي بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية للطفل خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة طعامه لمنع انتقال فيروس روتا إليه من خلال غسل الخضروات جيدًا حيث تعتبر الخضروات الورقية المسبب الرئيس لتنقل الفيروس إلى أمعاء الأطفال.

(س ر)

ANHA