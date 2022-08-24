​​​​​​​نساءً ورجالاً شيباً وشباباً أهالي ناحية الهول يتدربون على السلاح تطبيقاً لحرب الشعب الثورية

في إطار حقهم بالدفاع المشروع عن أنفسهم ومناطقهم في وجه الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي، يتلقى الأهالي في ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، رجالاً ونساء، شيباً وشباباً، التدريب على استخدام الأسلحة الخفيفة بالتنسيق مع لجان الحماية ضمن كومينات مجلس الناحية.

ويتلقى المتدربون طيلة 3 أيام متتالية، دروساً نظرية عن الأسلحة الخفيفة الرشاشة "كيفية الفك والتركيب والتنظيف، التعريف بقطع السلاح، وآلية عمل كل جزء، وكيفية التعامل مع أي استعصاء"، ودروساً عملية متمثلة في الرماية على أهداف ثابتة في حقل رمي الناحية، وحالات الرماية ووضعياتها.

وأشار المتدربون خلال لقاءات مع وكالتنا، إلى أهمية استخدام كل فرد للسلاح، وضرورته في ظل ما تشهده المنطقة، مؤكدين أن تدريبهم في سياق الدفاع عن النفس وعن المنطقة إلى جانب القوى الأمنية والعسكرية.

المواطنة هديل محمد من أهالي ناحية الهول، قالت "نتدرب للدفاع عن المنطقة ولمواجهة أي طارئ، خاصة ناحية الهول التي تضم مخيماً، تُحتجز فيه أسر داعش الإرهابي".

فيما لفت من جهته، المواطن تلي الأحمد إلى أهمية اعتماد السكان على أنفسهم في الدفاع عن مناطقهم في وجه أي اعتداء، دون انتظار المساعدة من أي جهة أخرى، وقال: "من الضروري أن يقوم الجميع بتنظيم أنفسهم حسب ما تشهده مناطقنا من هجمات ومن تحرك لخلايا داعش".

هذا وصعّدت دولة الاحتلال التركي من تهديداتها وهجماتها على شمال وشرق سوريا منذ بداية تموز الفائت، وزادت من عمليات استهدافها وقصفها للمنطقة عقب اجتماعي طهران وسوتشي اللذين يرى فيهما مراقبون أنها تخدم مصالح رعاتهما على حساب الشعب السوري.

(أم)

ANHA