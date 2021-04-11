​​​​​​​نساء: من شخصية الأم عويش عرفنا المقاومة

يصادف الحادي عشر من نيسان الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل والدة القائد عبد الله أوجلان الأم عويش، التي فقدت حياتها في مدينة أضنه التركية.

وأصدرت نساء ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو بيانًا إلى الرأي العام، واستذكرن الأم عويش وجميع أمهات السلام.

وقُرِئ البيان أمام مركز مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه من قِبل عضوة المؤتمر إيمان حمود.

استهل البيان قائلًا: "نحن حركة المرأة الحرة في مؤتمر ستار نترحم على روح الأم عويش وكافة أمهات السلام، لأنهنّ أنجبن قادة كان لهم الفضل في تحرير المرأة وشعوب المنطقة من الذهنية الذكورية المتسلطة"، وأضاف: "في شخصية الأم عويش تعرّفت النساء على الكثير من الخصال وطرق وأساليب المقاومة".

وأشار البيان إلى أنّ "الأم عويش أثبتت أنّ الحرية تبدأ من الطفولة ومن خلال تربيتها السليمة للقائد ودعمها له، وأنّ الإنجازات العظيمة التي حققتها شعوب شمال وشرق سوريا عامّة والمرأة على وجه الخصوص، هي ثمرة جهد عظيم بذله وما زال يبذله القائد ضد الذهنيات السلطوية والقوموية والعنصرية، وأكّد أنّ حرية المجتمع تبدأ من حرية المرأة وريادتها ضمن المجتمع".

(م ح)

ANHA