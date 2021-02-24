​​​​​​​نساء: بروح سعدة وهند سنتابع مسيرتنا

وتحتفي نساء دير الزور باليوم العالمي للمرأة المصادف لـ الثامن من آذار، في ذكراه العاشرة بعد المئة، بشعار "بروح سعدة وهند سنتابع مسيرتنا"، مجددات العهد على إكمال مسيرة الشهداء .

حملتنا بروح سعدة وهند

في السياق قالت إدارية دار المرأة في قرية الكسرة التابعة لريف دير الزور الغربي، أمل العبدالله، لوكالتنا: "نحن نساء دير الزور اجتمعنا للبدء بحملة الثامن من آذار، بروح سعدة وهند ".

وأضافت: "منذ قرابة 4 أعوام لم نحتفل بهذا اليوم العالمي، وبهذه المناسبة أوجه رسالة حزن وأسى إلى النساء في الشمال السوري المحتل من قبل الاحتلال التركي، وأوجه رسالة تعزية إلى أهالي الشهيدات ونقسم بأننا سنكمل مسيرة شهيداتنا".

سنكمل مسيرتهما

ومن جانبها قالت إدارية مجلس عوائل الشهداء في الريف الغربي لدير الزور، مها المعجن، لوكالتنا: "اليوم نطلق حملة الثامن من آذار بروح الشهيدة سعدة وبروح الشهيدة هند، وسنكمل مسيرتهما، ونعزي ذوي الشهداء والشهيدات".

سنتابع الحملة

بدورها أكدت إدارية مجلس قرية الحصان في الريف الغربي لدير الزور، روعة مصطفى، لوكالتنا: "حملة الثامن من آذار بروح الشهيدة سعدة وهند وسنتابع حملتهن"، وأفادت بتنظيم خيمة في بلدة هجين والصور، في إطار حملة الثامن من آذار.

مشددة على أننا "سنتابع الحملة"، وتقدمت بالعزاء لأهل الشهيدتين سعدة وهند.

التراث

أمّا الإدارية في إدارة المرأة بدير الزور، شهرزاد الجاسم، أوضحت لوكالتنا بالقول: "قامت نساء دير الزور بالإعلان عن بداية انطلاق حملتنا حملة الثامن من آذار، "بروح سعدة وهند سنتابع مسيرتنا"".

وبيّنت أن برنامج الحملة يتضمن عدّة فعاليات، من ضمنها "محاضرات لجميع النساء في مختلف أنحاء دير الزور في المناطق الشرقية والغربية، وتزيين الطرقات، وإقامة الحفلات، وخيم تراثية لعرض تراث مدينة دير الزور، وتلبس النساء زيها الفلكلوري الرائع".

(س ر)

ANHA