​​​​​​​نساء: أفكار القائد ستبقى خالدة ولن تستطيع تركيا إبعاده عنا

أكثر من عامين ولا ترد معلومات عن القائد عبد الله أوجلان، على الرغم من تقديم ذويه ومحاميه بشكل أسبوعي طلبين للسلطات التركية للقائه، إلا أنها مستمرة بتجاهل طلبهم وتبقى دون رد.

لكن مناصري فكره والشعوب التواقة للحرية لم يكفوا يوماً عن المطالبة بحريته الجسدية، وفي هذا الصدد أجرت وكالتنا لقاءً مع النساء من المكونين العربي والكردي اللواتي أعربن عن رفضهن القاطع للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

سوف تبوء كل محاولات تركيا بالفشل

أدانت هبة المحمد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، واعتبرتها ظلماً وهضم لحقوقه، قائلة: "على المنظمات والجهات المعنية أن تتدخل وتمنع الدولة الفاشية التركية من الاستمرار في فرض العزلة على القائد الأممي".

وأوضحت هبة أن مصالح الدول والمنظمات مع تركيا، سبب واضح لامتناعهم عن التدخل وفك العزلة عن القائد عبد الله أوجلان.

وأشارت هبة إلى أن هدف تشديد الدولة الفاشية التركية للعزلة على القائد عبد الله أوجلان، "كسر إرادة وعزيمة الشعوب المؤمنة بفكر القائد عبد الله أوجلان والتواقة إلى الحرية؛ لكن بسيرنا على نهجه وفكره لن تحقق تركيا ما تسعى إليه وستبوء جميع محاولاتها بالفشل".

وأكدت أن أفكار القائد ستبقى خالدة، وقالت: "على الرغم من بعده عنا جسدياً؛ لكن فكره وفلسفته منتشرة بيننا ولن تستطيع تركيا بحجزه وتشديد العزلة عليه أن تفصلنا عن قائدنا".

من جهتها، ركزت آليسار جان على أهمية فكر القائد عبد الله أوجلان في حل كافة القضايا، وقالت: "نرفض بقاء قائدنا في المعتقل، نريده بيننا".

وأضافت: "تعتقد الدولة التركية أنها قادرة على اقتلاع أفكار القائد من عقول الشعوب التواقة إلى لحرية عبر فرضها عزلة مشددة بحقه، إنها مخطئة وعليها أن تعي أن أفكار قائدنا أقوى من سياستها ومحاولاتها الفاشلة".

كل من يصمت عن الانتهاكات بحق القائد شريكة فيها

من جانبها، طالبت أمينة علي الدول والمنظمات المعنية بالضغط على الدولة الفاشية التركية لإنهاء العزلة، وقالت: "وصل القائد إلى عمر يجب ألا يبقى فيه في المعتقل، حسب القوانين الدولية".

وتابعت: "الدول التي تغضّ البصر عما ترتكبه تركيا من خرق للقوانين وانتهاكات لحقوق الإنسان، هي شريكة معها في الجريمة التي ترتكبها بحق قائدنا"، مؤكدة "لن نستسلم وسنقاوم حتى نحقق حريته الجسدية".

أفكاره ضمان حلول القضايا المجتمعية

أما سمر العلي، فقد وجدت في فكر القائد عبد الله أوجلان حلاً لجميع القضايا العالقة في المجتمعات، وقالت: "نرفض العزلة المفروضة على قائدنا العظيم الذي بفكره استطاع أن يحلل القضايا ويضع لها حلولاً".

وفسرت سمر دوافع اختطاف القائد بالقول: "لا يمكنهم تحمل وجود فكر يعارض مصالحهم وسياساتهم، لذلك عمدوا إلى خطفه وفرض عزلة وعقوبات عليه".

وشددت بالقول: "علينا نحن شعب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناته، تصعيد وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

(ي م)

ANHA