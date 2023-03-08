​​​​​​​نساء زنوبيا: المرأة العربية باتت في الصفوف الأمامية والريادية في صنع القرار

تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية، نحو ثورة المرأة" تستعد نساء شمال وشرق سوريا لاستقبال اليوم العالمي للمرأة الذي جاء كثمرة نضال آلاف النساء من أجل الحصول على حقوقهن.

في هذا الصدد، قالت عضوة هيئة مكتب تجمّع نساء زنوبيا في ريف دير الزور الغربي، شهرزاد الجاسم، لوكالتنا "نحن النساء العربيات في دير الزور، نستقبل يوم 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، بكل تقدير، فهو يوم انتفاضة وثورة المرأة التي ناضلت ودفعت ثمن نيلها حريتها وكرامتها، وجاءت هذه التسمية من الأخوات اللواتي عملن في مصنع النسيج بأجور ضعيفة، بينما كان الرجل يأخذ الأجر الأكبر وانتفاضة النساء في ذلك الوقت كانت من أجل العدل والمساواة".

وأضافت: "حصلت المرأة من خلال المظاهرات والثورات التي قامت بها، على حقوقها ويوم 8 آذار كان يوم حريتها".

وأشارت "نحن النساء العربيات، نأخذ العبرة من هؤلاء النساء اللواتي قدمن الغالي والنفيس في سبيل نيل الحرية، واليوم نرى هؤلاء النساء في طليعة الثورات من أجل ذلك، واليوم نرى المرأة العربية في الصفوف الأمامية والريادية في صنع القرار وفي كافة المجالات".

وتابعت: "كنا سنستقبل يوم 8 آذار بشكل مختلف عن الأعوام الماضية، لكن كارثة الزلزال التي تعرضت لها البلاد والذي راح ضحيته آلاف النساء والرجال والأطفال، فهناك أسر ما زالت تحت الأنقاض، جعلتنا نستقبل هذا اليوم بكل أسى، واقتصرت فعالياتنا ونشاطاتنا على الاجتماعات والمسيرات".

وأشارت "قدمت نساء دير الزور عدة محاور لهذه الفعاليات والنشاطات، فعقدن اجتماعات موسعة في كافة مناطق دير الزور، والمسيرات".

واختتمت حديثها بالقول "انطلقت ثورة المرأة في إيران، بمقتل جينا أميني تحت شعار " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية"، وسنهدي هذه الفعاليات والنشاطات لكافة شهيدات الحرية اللواتي طالبن بالحرية وقدمن أروحهن من أجل حرية المرأة".

بدورها، قالت المواطنة، ريم العبد من دير الزور "نحن النساء في دير الزور نستقبل اليوم العالمي للمرأة الكادحة، يوم 8 آذار، باستذكار شهيداتنا اللواتي ضحين بأرواحهن وسطرن ملاحم بطولية من المقاومة ضد الأنظمة الاستبدادية وحطمن قيود العبودية في سبيل نيل الحرية وتحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية".

وأشارت "في هذه المناسبة نحيي القائد عبد الله أوجلان، صاحب فلسفة الحياة والحرية، الذي حرر المرأة من العبودية والاضطهاد".

واختتمت حديثها بالقول "لا بد من تعزيز مستوى النضال الذي تقوده المرأة من أجل الحرية ضد جميع الهجمات الفاشية والاحتلالية والسلطة الذكورية المهيمنة وسياسة الإبادة الجماعية التي تستهدف المرأة".

أما ديمة العلي، فقالت "نبارك يوم 8 آذار، يوم المرأة الكادحة التي ناضلت من أجل الحرية، والتي أخذت دوراً ريادياً بنظام الرئاسة المشتركة في الهيكلية التنظيمية لنظام الإدارة الذاتية الديمقراطية، والتي أصبحت نموذجاً ومصدر إلهام لجميع النساء والمكتسبات التاريخية".

وطالبت في ختام حديثها "جميع نساء العالم بالخروج إلى الساحات، ورفع أصواتهن عالياً ضد كل أشكال الإبادة حتى تحقيق العدل والمساواة الديمقراطية، وتحقيق حياة حرة كريمة".

وباركت المواطنة، شيرين محمد من ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، اليوم العالمي للمرأة على جميع نساء العالم، وخاصة نساء زركان، وقالت "لم نخرج من أرضنا ومنازلنا على الرغم من استهداف القذائف والمدافع لمنازلنا والمرافق الحيوية في الناحية، لنثبت للعدو أننا متمسكات بأرضنا".

وبيّنت شيرين أن "نساء ناحية زركان قاومن العدوان التركي مقاومة بطولية، وأثبتن شجاعتهن وبطولتهن".

من جانبها، قالت خولة خلف من ناحية زركان "عملنا مستمر على الرغم من استهداف المؤسسات التي نعمل فيها، كبلدية الشعب والمستوصف وغيرها".

وهنأت خولة اليوم العالمي للمرأة، على جميع نساء العالم والمرأة الكادحة في ناحية زركان، مؤكدة أن إصرار النساء في ناحية زركان على البقاء في أرضهن دليل على عزيمتهن وإصرارهن على المقاومة والفداء.

(كروب/ ل م)

ANHA