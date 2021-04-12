​​​​​​​نساء تل حميس يستذكرن الأم عويش

صادف الحادي عشر من نيسان الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل والدة القائد عبد الله أوجلان الأم عويش، التي فقدت حياتها في مدينة أضنة التركية.

وعليه أصدرت عضوات مؤتمر ستار في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو بياناً إلى الرأي العام استذكرن فيه الأم عويش.

وقرئ البيان أمام مؤتمر ستار في ناحية تل حميس من قبل الإدارية وعد الهنش، واستذكرت والدة القائد وقالت: "في كنفها وأحضانها ترعرع القائد وصقلته بقسوتها لكي تجعل منه رجلاً، أرضعته من صدرها القيم والمبادئ والأخلاق التي جعلته منبراً للتاريخ وتخرج منه في النهاية قائداً عظيماً".

وأكدت وعد الهنش بأن التاريخ لن ينساه لأنه أول من نادى بأخوة الشعوب ونادى بها بعيداً عن القومية والمذهبية والطائفية، فهنيئاً لك يا أم القائد حين اقترن اسمك مع اسمه وبذلك سيخلد التاريخ ذكراكم الرحمة لروحك الطاهرة".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبدالله أوجلان

(ش أ/ م ح)

ANHA