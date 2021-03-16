​​​​​​​نساء شمال وشرق سوريا يُخاطبن المنظمات الحقوقية للإفصاح عن صحة أوجلان

وانتشرت، يوم أمس، على وسائل إعلام الاحتلال التركي تصريحات تُشير إلى تدهور وضع القائد عبدالله أوجلان الصحي في سجن إمرالي.

هذا ولم ترد السلطات التركية حتى الآن على دعوة محامي القائد عبد الله أوجلان للقاء به، بالرغم من المطالبات الشعبية للحصول على معلومات حول وضعه.

بصدد ذلك، تحدثت نساء شمال وشرق سوريا لوكالتنا، حيث أدانت المواطنة حليمة أوصمان من مدينة كوباني ممارسات الدولة التركية الفاشية ووصفتها بـ (اللاأخلاقية)، وقالت: "ممارسات تركيا لا تندرج تحت بنود حقوق الإنسان وتنتهكها، على الأمم المتحدة والدول الأوروبية محاسبة تركيا على انتهاكاتها".

وأضافت: صحة القائد تعتبر صحة شعبنا جميعًا لذلك سننتفض ونُنظم الفعاليات حتى الكشف عن صحته.

النساء العربيات يُخاطبن المنظمات حول صمتها على العزلة

بدورها أدانت عضوة لجنة الصلح بدار المرأة في مدينة الرقة أمينة حمدان منع السلطات التركية اللقاء بالقائد وقالت بأنه منافٍ للأعراف والمواثيق الدّولية وعلى المنظّمات الحقوقية ألا تغض النظر عنه.

وأضافت: نحن النساء في شمال وشرق سوريا انتهجنا فكر ومبدأ فلسفة الأمّة الديمقراطيّة التي طرحها القائد لنا عبّر مرافعاته، لذلك تتخوف تركيا من أفكاره. بدورنا سنواصل انتفاضنا حتّى الاستجابة لمطالبنا بالاطمئنان على صحة القائد أوجلان.

وأشارت أمينة حمدان إلى أن هدف العزلة هو منع وصول توجيهات القائد لشّعوب المنطقة، وخاطبت الدول والمنظمات قائلة "نحن النساء العربيّات نسألهم حول أسباب صمتهم تجاه العزلة، عليهم الضغط على الحكومة التركية للتراجع عن ممارساتها اللاإنسانية بحق القائد أوجلان".

فيما أدانت شمسة محمد بكر من مُهجري سري كانيه ممارسات السلطات التركية بحق القائد وقالت: "الدولة التركية احتلت سري كانيه وهجّرت أهلها، وتواصل اليوم النهج نفسه بحق القائد، وجميع هذه الانتهاكات تحصل أمام مرأى العالم".

وناشدت شمسة المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل وفك العزلة عن القائد والسماح لمحاميه برؤيته للاطمئنان على صحته، وبيّنت "جميع تلك الأساليب التي تستخدمها تركيا بحق القائد تستخدم ضدنا أيضًا وبحق إنسانيتنا وضد المرأة".

وقالت شمسة في ختام حديثها "فكر القائد عبد الله أوجلان انتشر في مناطق شمال وشرق سوريا وبين جميع مكونات المنطقة من الكرد، العرب، السريان وغيرهم، وينظمون أنفسهم وفقها".

يتوجب تطبيق القوانين فعليًا

ومن منبج، استنكرت ياسمين قوجو نشر ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة القائد أوجلان، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل الفوري للاطمئنان على صحته.

ياسمين قالت إن هذه الممارسات دليل على مدى غطرسة الاحتلال والدول التي تحاول أن تطفئ شعلة الحرية للشعوب، مضيفة "كنساء منبجيات نرفض كل هذه الممارسات ونطالب بتطبيق القوانين فعليًا".

أما صبيحة عثمان من أهالي مقاطعة عفرين فقالت "منذ سنوات والقائد عبد الله أوجلان معتقل في السجون التركية".

وحمّلت صبيحة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب مسؤولية صحة القائد أوجلان، وقالت "القائد أوجلان جعل المرأة تكتشف ذاتها وتسعى إلى تطوير نفسها، لذلك سنواصل فعالياتنا حتى تحريره".

(كروب/س و)

ANHA