​​​​​​​نساء ريف دير الزور يعبّرن عن رفضهن لانتهاكات تركيا

واستنكرت نساء بلدة هجين الواقعة في ريف دير الزور الشرقي الاعتداءات التي يرتكبها مرتزقة الاحتلال التركي بحق نساء شمال وشرق سوريا بشكل خاص، والهجمات التي يشنها على بلدة عين عيسى وقراها في الفترة الأخيرة عموماً.

وفي السياق أعربت فاطمة السالم، (وهي إدارية في مجلس المرأة في هجين) عن رفضها للاعتداءات التركية التي تطال النساء، وقالت: "نرفض رفضاً قطعياً الاعتداءات التركية على أراضينا السورية"، وأكدت في حديث لوكالتنا: أن النساء في شمال وشرق سوريا، "تعرضن على يد تركيا لاعتداءات تسببت بتشريدهن وتهجيرهن، واغتصاب حقوقهن".

وطالبت فاطمة السالم المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بالتدخل ومحاسبة تركيا على الجرائم ارتكبتها في مناطق شمال وشرق سوريا.

'الاحتلال التركي ينتهك حق العيش بأمان'

ومن جانبها استنكرت ندى النمر، (وهي الرئيسة المشتركة للجنة المحروقات في هجين)، ممارسات الاحتلال التركي بحق المرأة، وقالت لوكالتنا: "الاحتلال التركي يمارس العنف على المرأة ويتعدى على حقوقها في العيش بأمان".

وأكدت ندى النمر على تضامنها وسائر نساء ريف دير الزور الشرقي مع النساء اللواتي تم تهجيرهن وتشريدهن بفعل الهجمات التركية على بلدة عين عيسى وقراها، فأفادت: نحن نساء ريف دير الزور الشرقي، نقف معهن ونساندهن ضد الاحتلال التركي".

كما أعربت ندى عن تضامنها مع أهالي عين عيسى وجميع المناطق التي تتعرض لهجمات الاحتلال التركي، وشددت على أن، "تركيا تحاول من خلال هجماتها زرع الفتن وخلق التوتر بين مكونات المنطقة".

'تضامن ومناشدة'

كما نددت آمنة السالم (وهي الرئيسة المشتركة لمديرية الزراعة في هجين)، بانتهاكات التركي على عين عيسى، وبيّنت: "على مر سنوات والأوضاع في سوريا وشمال وشرق سوريا تتصاعد، إلا أن الحرب تتركز الآن في عين عيسى، حيث تتعرض أرضنا وأهلنا هناك لهجمات وانتهاكات تركية منافية لحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية".

وأكدت آمنة السالم أن الدول المحتلة (في إشارة إلى تركيا)، تنتهك حرمة الأراضي السورية، وتستهدف النساء في الشمال السوري، عن طريق التهجير والاختطاف والتعذيب والتشريد والاغتصاب.

وعبرّت آمنة السالم عن مساندتها لأهالي ونساء عين عيسى، وناشدت المنظمات الدولية إيقاف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

(س ر)

ANHA