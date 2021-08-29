بدعوة من مؤتمر ستار في أوروبا، نظمت النساء الكردستانيات في ألمانيا، أمس السبت، المؤتمر الأول لتنظيم المرأة في المؤسسات النسوية في الخارج.

واجتمعت النساء الكردستانيات في مدينة دورتموند الألمانية تحت شعار "ثورة المرأة ضمان لحياة حرة".

وحضر المؤتمر العديد من المكونات النسائية.

في الاجتماع، تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار، آسيا عبد الله، وقالت "الحرب مستمرة في أجزاء كردستان الأربعة، مع مفهوم هذه الحرب يصبح نموذج القائد عبد أوجلان هو الهدف، الاحتلال التركي يهاجم روج آفا ويقتل شعبنا، نحن النساء الكرديات يجب أن ندافع عن أنفسنا أيضًا ضد مفهوم الإنكار والدمار".

بدورها تحدثت، زينب ديرسم، باسم حركة المرأة الكردية - أوروبا (TJK-E) ولفتت إلى ما يجري في عفرين وقالت "عفرين تطلب منا أن نحررها، إذا قمنا ببناء تنظيم قوي هنا فسوف نحرر عفرين وأجزاء كردستان الأربعة، لن نتوقف حتى يتم تحرير روج آفا وكردستان، الأرض والبلد هما أقدس القيم عند البشر".

بعد إلقاء الكلمات جرت الانتخابات، كما قررت النساء عبر جلسات المؤتمر مواصلة التنظيم تحت اسم "مؤتمر ستار أوروبا".

هذا وكانت النساء من روج آفا اللواتي يعشن في أوروبا ينظمن أنفسهن حتى الآن تحت اسم لجنة المرأة روج آفا.

(س و)