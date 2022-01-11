​​​​​​​نساء ناحية زركان يستذكرن شهيدات مجزرة باريس

على الرغم مما تشهده ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، من قصف مستمر يشنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، النساء في الناحية لم ينسين استذكار المناضلات الثوريات الثلاث "ساكينة جانسز وفيدان دوغان وليلى شايلمز".

بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد السياسيات الكرديات الثلاث، تجمعت العشرات من النساء أمام مركز مؤتمر ستار في ناحية زركان، ونددن عبر بيان بالجريمة التي ارتكبت بحق السياسات الثلاث.

واغتيلت السياسيات الكرديات "ساكينة جانسيز، فيدان دوغان، وليلى شايلمز"، في الـ9 من شهر كانون الثاني/ يناير عام ٢٠١٣، في العاصمة الفرنسية، باريس، على يد استخبارات وعملاء دولة الاحتلال التركي.

قال البيان الذي قرئ ،اليوم، من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بناحية زركان، دلال المحمود، إن الناشطات السياسات الثلاث "ساكينة جانسيز، فيدان دوغان، وليلى شايلمز" بتن بنضالهن وبفكرهن العميق، قدوة تقتدي بهن نساء العالم.

وتابع "ارتكبت جريمة اغتيالهن بالتعاون مع الاستخبارات التركية على يد عمر كوناي الذي قتل في السجن من قبل الفاشية التركية التي سعت بقتله إلى إغلاق ملف القضية وإخفاء الجريمة".

مضيفاً "بتلك الجريمة أثبتوا مخاوفهم من المرأة المناضلة والطليعية، لأنهم يدركون أن المجتمع السليم يبنى بيد المرأة المناضلة التي بنت نفسها ونظمت إمكاناتها وفق فكر وإيديولوجية القائد عبدالله أوجلان".

أكد البيان أنه من خلال فرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان، واستهداف القياديين في حركة التحرر الكردستانية، هو استمرار للجرائم التركية الرامية إلى قمع صوت الحرية والديمقراطية.

واختتم البيان قائلاً: "فكر القائد أوجلان رسخ في عقولنا ونفوسنا، قوافل الشهداء، هم قدوتنا وقادتنا المعنويين، ونحن مؤتمر ستار في ناحية زركان نعاهد الشهيدات الثلاث "ساكينة، وفيدان، وليلى" بالسير على دربهن حتى تحقيق الحرية لكامل شعبنا وكذلك تحقيق الحرية الجسدية للقائد APO".

(أس/أم)

ANHA