​​​​​​​نساء منقبات في الهول يعتدين على امرأة مسنّة بالحجارة

أطلقت قوى الأمن الداخلي المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" بمساندة ودعم من قوات سوريا الديمقراطية في 25 آب الجاري، داخل مخيم الهول، بعد تزايد نشاط خلايا مرتزقة داعش في الفترة الأخيرة.

وتواصل قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في القطاع الأول من المخيم، الخاص باللاجئين العراقيين، لليوم الثالث على التوالي، حيث عثرت خلال اليومين المنصرمين على 5 خنادق، وألقت القبض على 27 مرتزقاً من خلايا داعش، وأزالت 33 خيمة كانت الخلايا تستخدمها لنشر فكر داعش المتطرف.

وبالتزامن مع عمليات البحث والتمشيط والتفتيش في الخيم لملاحقة خلايا مرتزقة داعش، يتم توجيه اللاجئين والنازحين إلى مركز لتجديد سجلات بيانات اللاجئين.

وهناك، قامت بعض النساء المنقبات بإحداث فوضى، ودفع عضوات المرأة في قوى الأمن الداخلي اللواتي يتولين عملية تنظيم الدور، كما واعتدت النساء المنقبات على لاجئة عراقية مسنّة بالحجارة، ما أدى إلى إصابتها في رأسها ليتم نقلها إلى مركز الهلال الأحمر الكردي لمعالجتها.

كن يشكلن فوضى

تقول النازحة العراقية المسنّة "كانت عضوات المرأة يقمن بتنظيم سير دور النساء، حيث يتم إدخالهن على شكل دفعات، وهؤلاء المنقبات كن يحدثن الفوضى، فقامت العضوات بإبعادهن عن الباب".

لا أهلاً ولا مرحباً بهن

وأضافت "لم يتراجعن وحاولن الاعتداء على عضوات المرأة، وقمت أنا بسد الطريق أمامهن، وقلت لهن لا يجوز ذلك، فهن ينظمن الدور".

وأوضحت "عند ذلك بدأن بضربي بالحجارة، فأُصبت في رأسي، نُقلت على إثرها إلى مركز الهلال الأحمر للمعالجة، وقالت بلغتها العامية: "لا أهلاً ولا مرحباً بيهم".

(ل م)

ANHA