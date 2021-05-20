​​​​​​​نساء منبج: لفكر القائد أوجلان دور اساسي في إثبات ذاتنا

فرضت النيابة العامة في بورصة التركية على القائد عبد الله أوجلان عقوبة منع لقاء المحامين لـ 6 أشهر بحجة تقديمه (خريطة الطريق) عام 2009 إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (DMME).

وانتهت العقوبة منذ الـ 23 من آذار الماضي، فيما يستمر الادعاء بعدم الرد على طلبات المحامين والعائلة باللقاء القائد.

المواطنة ناجية محمد من نساء مدينة منبج تحدثت بصدد العزلة لوكالتنا وقالت: "يقبع القائد في السجن منذ 22 عامًا دون تدخل أي منظمة إنسانية أو حقوقية للإفصاح عن وضعه الصحي، بل زادت العزلة أكثر من ذي قبل بعدم السماح لذويه ومحاميه باللقاء به والاطمئنان على صحته".

وأضافت: القائد فيلسوف وصاحب الأفكار النيرة ويدعو إلى تكاتف وتضامن كل المكونات وأطياف المجتمع فيما بينهم عبر مشروع الأمة الديمقراطية، ويطالب بحقوق المرأة.

ناجية محمد ختمت حديثها بمناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لرفع العزلة عن القائد أوجلان والإفراج عنه لأنه قدم للمجتمع أطروحات وأفكارًا نافعة.

'لا دور للمنظمات'

القائد عبد الله أوجلان معتقل منذ 22 عامًا في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

ومنذ ذلك الوقت لم يتصل القائد أوجلان عبر الهاتف بعائلته إلا مرتين، الأولى كانت في الـ 27 من نيسان عام 2020 ودام الاتصال 20 دقيقة فقط، والثانية كانت في الـ 25 من آذار من العام الجاري، ودام الاتصال لنحو 5 دقائق فقط ثم انقطع.

رابعة بكرو استنكرت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "الدولة التركية تمارس أعمالًا لاإنسانية بحق القائد أوجلان دون أن تبدي أي من المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي رأيهم حيال ذلك ويلتزمون الصمت".

وتابعت: "بالنسبة لنا نحن النساء العربيات كان لفكر القائد دور كبير في تحررنا وإثبات ذاتنا وتعرفنا على حقيقة المرأة وجوهرها عبر التاريخ وحتى وقتنا الراهن".

ونوهت رابعة: "الدولة التركية تدعي الإسلام لكنها تخالف كل الشرائع الإسلامية بأفعالها وممارساتها، والدليل على ذلك فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان" ودعت المنظمات الحقوقية إلى التدخل للإفراج عن القائد.

واختتمت رابعة بكرو حديثها بالقول: "نحن النساء سنسير على الطريق الذي رسمه لنا القائد عبد الله أوجلان، ونُعاهده على إكمال نضالنا ومقاومتنا".

(س و)

ANHA