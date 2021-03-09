​​​​​​​نساء حلب: ثورة روج آفا عززت نضال المرأة من أجل الحرية

نُظمت، يوم أمس، احتفالية في مدينة حلب بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة الآلاف من نساء وأهالي المدينة، وشهدت إقبالًا من النساء وهن مرتديات زيهن الكردي.

وفي تقرير مصور لمراسلة وكالتنا، رصدت فيه آراء النساء من الكرد والعرب والتركمان المشاركات في الاحتفالية.

الرئيسة المشتركة لمجلس أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، فالنتينا عبدو، باركت هذا اليوم على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "المرأة كانت تعاني الظلم والاضطهاد ولم يكن هناك منظمات تحمي حقوقها، فالثورات التي قامت مسبقًا لم تدخل في خدمة النساء، ولم تعط المجال لها في صنع القرار".

وعن التغيرات التي طرأت على شخصية المرأة بعد انطلاقة ثورة 19 من تموز بطليعة المرأة، قالت فالنتينا "استطاعت المرأة أن تنظم نفسها خلال ثورة روج آفا عبر التدريب على نهج القائد أوجلان.

فالنتينا عبدو أشارت أيضَا إلى أن ثورة 19 تموز فتحت الآفاق أمام المرأة عبر عملها في الرئاسة المشتركة في مؤسسات الإدارة الذاتية، وأصبحت صانعة القرار.

وأكدت "الإنجازات التي حققتها المرأة هي بفضل تضحيات شهداء وشهيدات ثورة روج آفا"، مشددة على ضرورة توحيد كافة النساء لصفوفهن.

'للمرأة العربية دور في التنظيم'

بدورها قالت عضوة مجلس سوريا الديمقراطية، فاطمة حسينو، من المكون العربي "إن ثورة روج آفا تعتبر شرارة لإعادة إحياء نضال المرأة، بعد أن خضعت ولسنوات عديدة للقيود المجتمعية والعادات والتقاليد القبلية.

وأضافت "انطلاقة ثورة الـ 19 تموز كانت انطلاقة جديدة للمرأة، أثبتت فيها للعالم أنها قادرة على صنع المستحيل، وأصبحت مثالًا للمرأة العربية التي استطاعت أن تنظم فكرها ونفسها، وهذا ما رأيناه بعد ثورة روج آفا، وانضمامها إليها لتحرير ذاتها".

ومن المكون التركماني، باركت آمنة خضر، منسقية مؤتمر ستار، اليوم العالمي للمرأة على كافة النساء، وبالأخص نساء شمال وشرق سوريا اللواتي كان لهن الدور الأكبر في هذه الثورة.

آمنة أشارت إلى أن المرأة، بمشاركتها في الثورة بصُعُدها السياسية والعسكرية، أثبتت جدارتها من خلال المكتسبات التي حققتها.

وفي الختام، أكدت آمنة خضر ضرورة الحفاظ على المكتسبات الناتجة عن تضحيات المرأة، والعمل حتى الوصول إلى حرية القائد أوجلان.

(س و)

ANHA