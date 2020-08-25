​​​​​​​نساء حلب: على جميع الكرد الخروج إلى الساحات والمطالبة بحرية القائد

تستمر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، حيث يتم منع المحامين والأسرة من زيارته منذ أشهر بشكل غير قانوني.

وقبل أسبوع أصدرت لجنة مناهضة التعذيب تقريرًا تطرقت فيه إلى وضع سجن إمرالي وإلى المعتقلين الثلاث أيضًا، كل من (عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم، ويسي آكتاش).

بصدده، أدانت نساء مدينة حلب هذه الممارسات، ووصفنها بغير الإنسانية في حديث مع وكالتنا.

على أبناء الشعب الكردي الخروج إلى الساحات

المواطنة زينب علي رفضت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل حزب العدالة والتنمية ورئيسها أردوغان، وطالبت بإطلاق سراحه من سجن إمرالي ومنحه حق العيش بين أبناء شعبه.

وناشدت زينب جميع الشعب في المناطق والمدن والدول الخروج إلى الساحات وقالت: "نحن النساء سنكون يدًا واحدة للمطالبة بحرية القائد، وأبناء الشعب الكردي في جميع الدول والمدن والمناطق عليهم الخروج إلى الساحات مهما كانت الظروف صعبة، للوقوف ضد هذه الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية في سجن إمرالي".

وتعهدت زينب علي على مواصلة النضال والمقاومة في وجه أعداء الكرد.

جميع الدول صامتة حيال ما يجري في إمرالي

أما المواطنة صباح خليل فبدأت حديثها بالتساؤل: "لماذا تمنعون المحامين والكوادر الطبية من الذهاب إلى سجن إمرالي واللقاء بالقائد؟ وقالت "جميع الدول عمياء أمام الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية بحق معتقلي إمرالي ولا يتحدثون عن حقوقهم.

وأشارت: الشعب الكردي دائمًا سيكون في الساحات لتنظيم الفعاليات من أجل حرية القائد أوجلان، لأن حريته هي حرية الشعوب".

على لجنة مناهضة التعذيب القيام بواجبها

بينما ناشدت المواطنة زلوخ محمد لجنة مناهضة التعذيب أن يقوم بواجبها الإنساني حيال ما يتعرض له المعتقلون في سجن إمرالي، ومحاسبة الدولة التركية على الأعمال التي تقوم بها داخل السجن، وأكدت أن عليهم الكشف عن صحة القائد والسماح بزيارة محاميه له بأسرع وقت ممكن.

(س و)

ANHA