​​​​​​​نساء حلب يخرجن في مسيرة دعماً لمقاومة حفتانين واستنكاراً لجرائم تركيا

تحت شعار "بإرادة المرأة المقاومة في حفتانين سنهزم الخيانة والفاشية التركية"، نظم مؤتمر ستار في حيي الشيخ مقصود والاشرفية بمدينة حلب اليوم مسيرة نسائية.

وتجمعت المئات من النساء وممثلات عن المؤسسات المدنية في حيّ الشيخ مقصود والاشرفية بمدينة حلب امام قاعة الاجتماعات في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، حاملات اعلام مؤتمر ستار، وسط ترديد هتافات تحي مقاومة حفتانين.

وجابت المشاركات في المسيرة شوارع الحي الرئيسية مع اتخاذهن الإجراءات الوقائية لحمايتهم من وباء كورونا، وصولاً إلى دوار القائد في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود.

وهناك وقفت المشاركات دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها القيت كلمة من قبل عضوة مؤتمر ستار فالنتينا عبدو باللغة الكردية وفريدة الكردي باللغة العربية استنكرن من خلالها هجمات الدولة التركية على حفتانين وعموم كردستان، والجرائم والانتهاكات التي تركبها تركيا ومرتزقتها بحق النساء.

وأضافت الكلمات "ان الممارسات الإرهابية التي تقوم بها الدولة التركية الغاشمة لا تعبر إلا عن وحشية وتجاوز الحدود والقوانين، فالدولة التركية لا تريد إنهاء الازمات والصرعات في المنطقة الآمنة، بل تريد سفك المزيد من دماء الأبرياء واقتطاع الأراضي وتهجير المدنيين".

وأكدت الكلمات " بإرادتنا القوية وبفكر الأمة الديمقراطية سننتصر، وسنقاوم حتى تحرير أخر شبر من ارضنا"، مطالبين القوى العالمية ومنظمات حقوق الانسان لوضع حد لتلك الممارسات وردع الجيش التركي واسترجاع الأراضي المحتلة وعودة الحق لأصحابه.

(ح م/ل)

ANHA