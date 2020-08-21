​​​​​​​نساء حلب يحتججن ضد جريمة اغتصاب شابة في إيليه

لاقت حادثة اغتصاب الشابة إباك آر في إيليه على يد أحد ضباط البوليس التركي المدعو موسى أورهان سخطًا واسعًا بين المنظمات النسوية والنساء.

واجتمع، اليوم، عضوات مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود أمام مركز المؤتمر غرب الحي، وهناك وقفن دقيقة صمت على روح الشابة إباك آر.

بعدها ألقت الإدارية في رابطة المرأة بريشان رشيد كلمة أشارت فيها إلى ضرورة وحدة جميع النساء في وجه الأنظمة الرأسمالية الاستبدادية التي تعمل على إنكار حقوق النساء، وأكدت على أنهن سيعملن بكل طاقتهن على متابعة النضال في سبيل إيقاف تلك الممارسات التي تستهدف المرأة.

وتنديداً بحادثة الاغتصاب، قامت النساء وعضوات مؤتمر ستار بحرق صور كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو إلى جانب صورة الضابط موسى أورهان.

هذا وفي الوقت الذي تزداد فيه الجرائم بحق النساء في تركيا يدرس حزب العدالة والتنمية الانسحاب من اتفاقية اسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة.

(كروب)

ANHA