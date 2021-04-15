​​​​​​​نساء هجين: جيجك كوباني دافعت عن أرضها ومحاكمتها غير قانونية

حكمت السلطات التركية بالسجن المؤبد على المقاتلة، جيجك كوباني، التي أسرتها المجموعات المرتزقة التابعة لدولة الاحتلال التركي، أثناء هجومها الاحتلالي على سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض عام 2019.

عضوات مجلس المرأة في هجين بدير الزور ندّدن بممارسات الدولة التركية وخرقها القوانين والمواثيق الدولية.

العضوة، منى العويد، أدانت الجرائم التركية بحق المعتقلين السياسيين والحكم الصادر بحق المقاتلة في وحدات حماية المرأة جيجك كوباني، ووصفته بـ"غير شرعي وغير قانوني"، مؤكدةً على تضامنها معها، ومع جميع نساء شمال وشرق سوريا اللواتي تناضلن من أجل الحرية.

وحمّلت منى العويد المنظمات الدولية والحقوقية مسؤولية سلامة جيجك كوباني، مناشدة إياها بالتدخل السريع للإفراج عنها والضغط على تركيا لإنهاء الجرائم التي تُمارسها في مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة بحق النساء.

جيجك دافعت عن حقوق النساء وأرضها

من جهتها استنكرت فاطمة السالم، إدارية مجلس المرأة في هجين، الحكم بالسجن المؤبد بحق جيجك كوباني، وقالت: "يتنافى مع الأخلاق الإنسانية وغير عادل"

وأضافت:" جيجك امرأة كانت تُدافع عن حقوقها وحقوق كافة النساء في شمال وشرق سوريا، هي لم ترتكب أي ذنب سوى أنّها كانت تناضل في سبيل حماية أرضها ووطنها ضد المرتزقة الذين امتدت أطماعهم الاحتلالية إلى مناطقنا".

فاطمة السالم ناشدت المنظمات والمحاكم الدولية التي تمثّل الإنسانية وتنادي بها، لتحمّل مسؤولياتها تجاه جيجك كوباني.

فاطمة السالم أكدت في ختام حديثها على مساعي النساء في شمال وشرق سوريا والمقاتلات لنيل الحرية والانتصار وتحقيقه.

(ف ع/س و)

ANHA