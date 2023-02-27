​​​​​​​نساء في دير الزور: القائد أوجلان يمثل انعطافاً فكرياً في تاريخ البشرية

نظمت لجنة المرأة في مجلس الشعب ببلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، محاضرة عن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان في 15 شباط عام 1999، شاركت فيها عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا وممثلات عن المجالس المحلية والمؤسسات المحلية والمدنية في ريف دير الزور الشرقي.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب في بلدة هجين، عايدة الجولان، عن المؤامرة التي تعرض لها القائد عبد الله أوجلان.

وأكدت أن القائد أوجلان، يمثل انعطافاً فكرياً وفلسفياً كبيراً في تاريخ البشرية، كونه هو من قدم أطروحات فكرية فريدة من نوعها حتى أصبحت أطروحاته مادة غنية لعلم التاريخ والاجتماع.

وأضافت عايدة الجولاني أن أفكار القائد كانت نابعة من الشرق الأوسط التي تعتبر أرض الصراع التاريخي المكثف للهوية الوطنية التي تستغلها الدول المهيمنة والرأسمالية، ولهذا السبب تعرض لمؤامرة دولية سريعة لمنع وصول تلك الأفكار الى الشعوب وسد الطريق أمام تطورهم الفكري.

عايدة جددت العهد بمواصلة النضال والكفاح حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

بدورها لفتت عضوة لجنة المرأة بريف دير الزور الشرقي، ختام حدو، الانتباه إلى ضرورة فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان لكل الشعوب، قائلة: " فكر القائد أوجلان فكر سلمي يحث على التعايش المشترك وعلى الأمن والاستقرار".

وفي إشارة إلى أهداف المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، أردفت ختام: "تهدف المؤامرة الدولية للنيل من فكر قائدنا وعزله عن المجتمع الخارجي، ورغم ذلك لم يستطيعوا إيقاف أفكاره العظيمة التي مازلنا نتمسك بها".

مؤكدة أن القائد أوجلان "طرح الكثير من المفاهيم التي لازمت حياتنا لحظة بلحظة لأنه ترجم كل مفهوم بسمة من سماته وبسلوك من سلوكياته ونادى بالحق والعدالة".

في الختام، عرض سنفزيون عن مسيرة نضال القائد عبدالله أوجلان.

(م)

ANHA