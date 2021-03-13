​​​​​​​نساء فلسطينيات وعضوات HDP: مقاومتنا متشابهة

هذا وضم الاجتماع من الجانب الفلسطيني: "أمل أبو عايشة من مجموعة الدولة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجمعية المرأة العربية، عبير أحمد الممثلة اللبنانية".

أما من جانب حزب الشعوب الديمقراطي فضم: "رئيسة التجمع النسائي لحزب الشعوب الديمقراطي عائشة أجار باشاران، عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب الشعوب الديمقراطي عائشة بيركتاي، المتحدثة باسم الدبلوماسية النسائية في حزب الشعوب الديمقراطي كلستان كليج كوجيكيت، والبرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي في أضنة والناطقة باسم الشرق الأوسط، تولاي هاتيموكولاري".

وخلال الاجتماع تحدثت عائشة أجار باشاران، لافتة إلى استهداف النساء في الشرق الأوسط خلال الحرب، وذكّرت بحادثة التمثيل بجثة المقاتلة في صفوف الدفاع الشعبي "أكين وان".

وبيّنت أن الهدف الأول للفاشية في الحرب هي المرأة، مشيرة إلى تعذيب النساء في السجون، وانتهاك حرماتهن.

ومن جانبها، قالت أمل أبو عايشة، إن المقاومة الكردية والفلسطينية متشابهة وأن المرأة الفلسطينية تُقاوم الأنظمة في غزة والضفة الغربية.

وركّزت النساء في الاجتماع على القواسم التاريخية المشتركة، وقلّن إنه لا ينبغي للمرأة أن تنسى ذلك، مشددة على ضرورة العمل معًا.

(س و)