​​​​​​​نساء ديرك يستنكرن التهديدات التركية ويؤكدن على تصعيد النضال

عقب الزيارة التي أجراها وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إلى العاصمة العراقية بغداد ومنها إلى هولير في باشور كردستان، في الـ 18-19 كانون الثاني/ يناير الجاري، ولقائه المسؤولين في الحكومتين، شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدًا مباشرًا على شنكال.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت لوكالتنا في وقت سابق، أن جيش الاحتلال التركي يستعد لشن هجوم على شنكال ومنطقة ديرك في روج آفا، وفي هذا الصدد أجرت وكالتنا لقاءات مع نساء مدينة ديرك، استنكرن فيها التهديدات التي تشنها عليهم تركيا.

'رفض قاطع'

والدة الشهيدة هفرين خلف، سعاد مصطفى، من أهالي مدينة ديرك، تحدثت لوكالتنا وقالت: "بعد زيارة المسؤولين الأتراك إلى العراق وباشور كردستان ولقائهم المسؤولين في الحكومتين شنت الدولة التركية تهديداتها على شنكال وديرك"، وأضافت مستنكرة هذه التهديدات، وأفادت: "يجب على الذين اجتمعوا مع الأتراك، رفض هذه التهديدات، لأن أهالي شنكال وديرك يرفضون هذه التهديدات التي تمس مدنهم ومناطقهم جملة وتفصيلًا".

واختتمت سعاد مصطفى حديثها بالقول: "المطلوب من الأهالي صغارًا وكبارًا، ومن كل المذاهب والطوائف، الوقوف وقفة واحدة، ليبينوا للعالم تمسكهم بأرضهم وحقهم وحماية مناطقهم من أي تهديد".

'أرضٌ تاريخية'

ومن جانبها، قالت زلفة بدرو لوكالتنا: "هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الدولة التركية الشعب الكردي، فهي تعهدت باستهدافهم، وعداوتها وتهديداتها ليست بجديدة".

وأضافت: "إن أهالي ديرك يعيشون على أرضهم، هم أصحاب الأرض، أما الدول التي تدّعي الإنسانية إذا غضت النظر عن هذه التهديدات، فلا قيمة للإنسانية التي ينادون بها".

ومضت زلفة بدور في حديثها، وفي خضمه استنكرت التهديدات التركية، وعدّتها "ظلمًا بحق الشعوب، وحكم القوي على الضعيف"، وتابعت قائلة: "رغم كل هذه التهديدات وعدم امتلاكنا للأسلحة إلا أننا أصحاب إرادة وحق".

زلفة بيّنت أن "شعوب شمال وشرق سوريا تعيش على أرضها التاريخية، وصاحبة قضية وأرض، لا تهاب التهديدات التركية"، وأكملت مؤكِدةً: "لن نسمح لأيّ كان باقتطاع الأراضي السورية، وسنقدم الغالي والرخيص في سبيل كرامتنا وحقوقنا".

'لن نرضخ'

وشددت زلفة بدور على "لن نترك أرضنا ولن نرضخ للتهديدات التركية، لأننا نملك معنويات وإرادة عالية، ولأننا نسير على خطا الشهداء الذين رسموا لنا الطريق، وبتضحياتهم ودمائهم وصلنا إلى هذه المرحلة"، وأضافت: "إننا لم نعتدِ على أحد، ولم نحتل أرض تركيا، نحن ندافع عن قضيتنا وحقوقنا".

واختتمت حديثها بالقول: "الصمت الدولي حيال هذه التهديدات يحثنا على رفع وتيرة نضالنا والتمسك بأرضنا وحقوقنا".

(س ر)

ANHA