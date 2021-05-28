​​​​​​​نساء دير الزور: ندوّن فكر القائد أوجلان في عقولنا للنضال به

اعتُقل القائد عبد الله أوجلان منذ 22 عامًا في سجن جزيرة إمرالي بمؤامرة دولية طالته عام 1999، وتفرض عليه الدولة التركية عزلة مطلقة وتمنع عنه لقاء المحامين والعائلة.

وكان آخر لقاء معه في 7 آب 2019، وآخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان وقد دام 5 دقائق.

وفي صدد العزلة، تحدثت لوكالتنا عضوات المجلس المدني في ريف دير الزور الشرقي، ونددن بها.

عضوة لجنة المرأة في المجلس، حنان الدوري، قالت إن المرأة شاركت بفعالية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية بعد تحرير المنطقة، بفضل فكر القائد عبدالله أوجلان رغم محاربتها لردعها عن ذلك.

وأشارت إلى العزلة المطلقة المفروضة عليه، مؤكدة أن اعتقاله جاء لتقييد فكره، مضيفة بقولها: "ولأنه منح المرأة حقها في اتخاذ القرارات بنفسها، وهذا ما لا يناسب تركيا وأنظمتها السلطوية التي تعمل بشكل غير قانوني".

وتابعت: "القائد عبد الله أوجلان لم يمنح فكره لفئة أو طائفة معينة من المجتمع، إنما للشعوب بكافة مكوناتها، وخص المرأة من خلال رسائله وكتبه ومرافعاته، لذا بدورنا ندّون فكره في عقولنا للنضال به".

حنان الدوري لفتت في ختام حديثها، إلى أن مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد يهدف إلى المساواة والعيش المشترك، وتعهدت بالاستمرار على هذا النهج.

'القائد أوجلان أكثر من نادى بحقوق المرأة'

مع انطلاقة ثورة شمال وشرق سوريا التي عرفت بثورة روج آفا، تعرّفت المرأة العربية على فكر القائد لتتخذه أرضية لها في ممارسة حقوقها.

شيماء الكرام عضوة لجنة المتابعة في المجلس المدني، قالت بدورها: "العالم يعيش حالة من الفوضى فيما يتعلق بحقوق المرأة والإنسان وهناك مؤامرة دولية تُحاك في الخفاء ضد كل من ينادي بحرية الشعوب والمساواة بين الرجل والمرأة ومن هذا المنطق تعرض القائد عبدالله أوجلان للاعتقال".

وأكدت: "سنسير على نهج القائد عبدالله أوجلان الذي سيبقى منارة لكافة النساء اللواتي استطعن بفكره الوصول إلى مستوى كبير من الوعي وعلى جميع الصعد، ووجدن فيه الخلاص من ذهنية المجتمع التي كانت تهمّش دور المرأة".

شيماء أشارت إلى أن القائد أوجلان أكثر من عرّف المرأة على جوهرها الحقيقي وقوتها، وكان هدفه التوعية والتطوير، وعلى الرغم من وجوده في إمرالي إلا أنه يكافح ويناضل من أجل الشعب.

في الختام، طالبت شيماء الكرام برفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان وإطلاق سراحه.

(ف ع/س و)

ANHA