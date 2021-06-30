​​​​​​​نساء دير الزور يستذكرن الشهيدة زيلان

وعقد الاجتماع في منطقة الكسرة بريف دير الزور، وبدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم تحدثت عضوة فرع حزب سوريا المستقبل عائشة مسعود عن حياة الشهيدة زيلان وشهداء شهر حزيران الذين أصبحوا ميراثاً لثورة شمال وشرق سوريا.

وأضافت: “اليوم نستذكر الشهيدة زيلان وجميع الشهيدات والشهداء الذين وصل صوتهم لجميع العالم في المقاومة التي سيخلدها التاريخ".

وتابعت: “في هذا الاستذكار نستطيع القول بأن الإنجازات التي حققتها ثورة شمال وشرق سوريا كانت الدافع الأساسي لتغيير النظرة السياسية تجاه الشعب السوري حيث أثبتنا للعالم أجمع بأننا شعب واحد لا فرق بين المكونات واستطعنا تغيير نظرة العالم أجمع تجاه شعبنا، واستطعنا تغيير جميع السياسات بتكاتفنا خاصة بعد هزيمة داعش معاً، والتصدي لهجمات الاحتلال التركي، وإذا رجعنا للتاريخ لن ننسى المجازر التي ارتكبها الاحتلال العثماني بحق الشعب السوري، فاليوم باستذكارنا للشهيدات نجدد لهن العهد بمواصلة السير على دربهن في سبيل نيل الحرية وتحقيق الديمقراطية” .

وأكدت عائشة أن المرأة أثبتت دورها بشكل فعال بعد التخلص من العبودية وأصبحت اليوم تستطيع تحقيق جميع أهدافها الحياتية ويجب على جميع نساء شمال وشرق سوريا التكاتف والوفاء لتضحيات جميع الشهداء والمناضلات.

واختتم الاستذكار بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهيدة زيلان وتخلد الشهداء.

(ع عل)

ANHA