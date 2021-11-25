​​​​​​​نساء دير الزور يشاركن في محاضرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

وشارك في المحاضرة العشرات من نساء ريف دير الزور الشرقي وممثلات عن المجالس المحلية والمؤسسات المدنية ومقاتلات من وحدات حماية المرأة في المنطقة.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ومن ثم تحدثت غادة عادل عضوة لجنة المرأة في مجلس الفرات، والتي رحبت بالحضور وأوضحت بأن المرأة لاتزال تتعرض لأنواع مختلفة من العنف والاضطهاد وأن عليها ألا تستسلم وتناضل لرفع الظلم والعنف عن نفسها، وتابعت غادة عادل حديثها بالتعريف بأنواع العنف الممارس بحق المرأة داخل المجتمع وسبل الحل ودور المرأة في الحد من العنف.

تلاها فتح باب النقاشات أمام الحاضرات لإبداء آرائهن حول أنواع العنف التي تتعرض لها المرأة وسبل الحل.

وأكدت المشاركات في نهاية المحاضرة بأن المرأة خلال ثورة روج آفا وشمال شرق سوريا أثبتت نفسها بجدارة واتخذت مكانة لها في كافة المجالات، مشددات على ضرورة الاستمرار بالنضال حتى نيل حقوقهن كاملة.

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ANHA