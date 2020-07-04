​​​​​​​نساء داعش يحرقن خيم للاجئين عراقيّين في مخيّم الهول

أفادت مصادر من داخل مخيّم الهول الذي يضمّ الآلاف من عوائل مرتزقة داعش، بالإضافة إلى قطاع للاجئين العراقيين، بإقدام نساء داعش المتشدّدات على إضرام النيران في 4 خيم للاجئين العراقيين ما أدّى لاحتراق الخيم، واقتصرت الأضرار على المادّية، وفي نفس الوقت كتبت بعض نساء داعش شعارات عائدة لمرتزقة داعش على جدران إحدى الغرف الصغيرة التابعة لقوى الأمن الداخلي.

هذا ويعتبر مخيّم الهول من أخطر مخيمات العالم؛ لأنّه يضمّ الآلاف من عوائل داعش الّذين لازالوا يرتكبون الجرائم والانتهاكات بحقّ ساكني المخيم، ويشهد المخيم كل فترة حالات القتل والعنف التي يرتكبها في الغالب نساء داعش المتشدّدات.

(أ م/ل)

ANHA