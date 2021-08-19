​​​​​​​نساء عين عيسى يطالبن العشائر بمواجهة الهجمات التركية على المنطقة

تواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ارتكاب المجازر بحق من تبقى في مقاطعة كري سبي المحتلة من قتل ونهبٍ للممتلكات بالإضافة إلى خطف النساء وسجنهن وتعذيبهن في تعدي صارخ لعادات وتقاليد أهالي المنطقة التي يغلب عليها الطابع العشائري.

ووثقت وكالتنا عبر مصادر محلية من المناطق المحتلة اختطاف الاستخبارات التركية ومرتزقتها 7 نساء من ريف المقاطعة خلال العام الجاري، وتوثيق تعرض بعضهن للتعذيب الوحشي، ومنهن خولة ياسين الملا التي تعرضت لإصابات بليغة في الرأس.

وبحسب المصادر فإن 6 من النساء المختطفات هنَّ من بلدة حمام التركمان، وواحدة من بلدة سلوك التابعتين لريف مقاطعة كري سبي المحتلة، وهنَّ من عشائر الطي والبوعساف وعشيرتي الطوبال والباكيرات التركمانيتين.

وجرى اختطاف النساء في أوقات متفرقة حيث تم اختطاف 3 فتيات من بلدة حمام التركمان في الـ 7 من شهر تشرين الأول من العام المنصرم، وهن كل من شهامة فيصل العبدالله وتيماء إبراهيم الأسود وخولة ياسين الملا، كما واختطفت امرأتين في الـ 25 من شهر تموز العام الجاري، وهن كل من أمينة الحبيب من عشيرة (طي العربية) من بلدة سلوك، وعبير حسين العيسى من عشيرة (البوعساف) من بلدة التركمان.

وفي الـ 10 من الشهر الجاري قامت الاستخبارات التركية ومرتزقتها باختطاف كل من مايا خلف الخليل مع طفلها الرضيع البالغ من العمر ٤٠ يوماً من عشيرة" الباكيرات" وروضة عبد الأحمد من عشيرة "الطوبال".

واستنكرت المواطنة أميرة عمر من ناحية عين عيسى هذه الجرائم بحق النساء، وطالبت الأهالي والعشائر في كري سبي المحتلة بالانتفاض.

على منظمات النسائية التدخل

إلى ذلك، وثقت وكالتنا عبر مصادر لها بأن كل من المختطفتين مؤخراً (مايا الخليل وروضة عبد الأحمد) كانتا قد لجأتا إلى أحد وجهاء المنطقة يدعى خلف محمد الخلف لحمايتهن، إلا أن المحتل التركي ومرتزقته اختطفوهن رغماً عنه ولم يراعوا حرمة بيته ومكانته بين عشيرته والعرف العشائري.

وقالت ديلان حسن، إدارية مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي: "أن هدف المحتل التركي ومرتزقته من هذه الجرائم الابتزاز والنيل من إرادة أهالي المناطق المحتلة، مطالبةً العشائر بالانتفاض في وجه المحتل وردعه عن هذه الجرائم التي تمس كرامتهم وأصالتهم".

ودعت المنظمات الحقوقية والنسوية إلى التدخل والضغط على تركيا لوقف جرائمها.

هذا ووثقت وكالتنا ومنظمات حقوقية في وقت السابق تعرض مئات النساء للاختطاف والسجن والاغتصاب في مقاطعة عفرين المحتلة بالإضافة لتوثيق اغتصاب أكثر من 30 امرأة في مدينة سري كانيه/ رأس العين دون تحرك المجتمع الدولي حتى اللحظة.

(س و)

ANHA