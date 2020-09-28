​​​​​​​نساء أرمينيا والمعتقلات في سجون إسطنبول يتضامن مع حملة KCK و KJK

وأصدرت المعتقلات في سجن بكركوي الخاص بالنساء في إسطنبول بيانًا، تضامنًا مع حملة منظومة المجتمع الكردستاني تحت شعار "كفى للعزلة والفاشية والاحتلال.. حان وقت الحرية".

وأحيت المعتقلات خلال البيان الحملة التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني KCK.

وجاء في البيان" بصمود حفتانين بدأنا حملتنا، قرارنا وتصميمنا على الكفاح هو قرار لضمان الانتصار، باسم النساء المعتقلات المقاومات في سجن بكركوي نُحي هذه الخطوة من الحملة، عزيمة وإصرار رفاقنا في ساحة الحرية هو عزمتنا في السجون، وبإيمان وحماس كبير قلوبنا ووجودنا مع رفاق الجبال، ثقتنا كبيرة في نجاح هذه الحملة والوصول إلى حرية القائد والشعب، فإما النصر أو النصر".

بيان (YJA) في أرمينيا

أيضًا أصدر الاتحاد النسائي الحر (YJA) في أرمينيا بيانًا، أكد فيه على الخطوات التي اتخذتها KCK و KJK ضد العزلة والفاشية والاحتلال.

وأضاف البيان أنه حان الوقت لإطلاق سراح القائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، وقال: "ما لم يتم إطلاق سراح القائد أوجلان لن تتحرر المرأة والمجتمع، لذلك إطلاق سراحه هو هدفنا الوحيد وسنكثف النضال".

وأشار البيان إلى حالات الاعتداء من اغتصاب وقتل النساء في تركيا وباكور كردستان، وقال إن الدولة التركية في ظل حكم أردوغان لن ينتصر، وأن مقاومة النساء الكرديات ستضع حدًّا للفاشية.

(س و)