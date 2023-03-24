​​​​​​​نساء عربيات: نرفض العزلة على القائد ونناضل لكسرها

لا تزال الدولة التركية، تحاول منذ نحو 25عاماً، القضاء على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، حيث تمارس بحقه أبشع أنواع التعذيب، وخالفت القوانين الدولية، ولم تحترم مبادئ حقوق الإنسان.

وتلاقي العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ردود فعل مناهضة ومطالبة بفك العزلة عنه، ومنحه حق الأمل وإطلاق سراحه، ومستنكرة في الوقت نفسه، موقف لجنة مناهضة التعذيب التي لم تدلِ بأي تصريح عن مضمون زيارتها لإمرالي.

فقد استنكرت سعاد عبدو، وهي مواطنة من الطبقة، العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان منذ نحو ٢٥ عاماً، وتساءلت "لماذا يُفرض الحجز الانفرادي على شخص القائد في إمرالي". وقالت: "القائد لم يفعل أي جُرم حتى ينال كل هذا الظلم على يد الفاشية التركية".

كما دَانت الصمت الدولي المستمر حيال العزلة المفروضة عليه، مشيرة إلى أن "هناك دولٌ كثيرة تدّعي السلام؛ لكن في الواقع لا تسعى إلى تحقيقه، ولو كان لديها مقدار ذرة سلام فلتتحرك إذاً لفكِ العزلة عنه".

من جانبها، أدانت المواطنة من الطبقة رانيا بيطار، العزلة المشددة المفروضة على القائد، وأكدت أن العزلة المُشددة تُغيّيب القائد جسداً، لكن أفكاره ومبادئه "موجودة وحيّة بيننا، ونضالنا كمرأة حرة سيستمر حتى تحقيق حريته الجسدية"، مطالبة جميع المنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية بالعدول عن موقفها الصامت إزاء قضية القائد عبد الله أوجلان، والتحرك لإنهائها على الفور.

بدورها، المواطنة شجبت نجاح الحسين، تستُّر لجنة مناهضة التعذيب (CPT) على الوضع الصحي للقائد أوجلان بعد زيارتها لسجن إمرالي، وطالبتها "بتأدية مهامها الموكلة إليها وأخذ العمل الإنساني على محمل الجد".

'حرية الشعوب والمجتمعات مرتبطة بحرية القائد'

من جهتها، أشارت عضوة الهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا، نسرين الحسن، إلى ما أحدثه فكر وفلسفة القائد أوجلان من تغيرات على واقع المرأة، بإفساحه المجال أمامها لممارسة مهامها، حيث انتشلها من مستنقع الجهل إلى حياة تحفظ حريتها وكرامتها ضمن مشروع الأمة الديمقراطية.

مؤكدة أن حرية كافة الشعوب التواقة إلى الحرية مرتبطة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

"نحن كنساء عربيات تحررنا من الفكر الظلامي، وأصبحنا رائدات ضمن المجتمع، وذوات إرادة وقوة وعزيمة"، بهذه الكلمات لفتت الناطقة باسم تجمع نساء زنوبيا، خود العيسى، الانتباه إلى ما أحدثه فكر القائد أوجلان عليهن كنساء عربيات.

وأكدت على رفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وردع كافة المخططات المعادية لنهجه.

'على المنظمات الدولية العمل وفق مبادئها وأحكامها'

في السياق، أوضحت الناطقة باسم مكتب المرأة للجنة الصحة في مجلس الرقة المدني، نيروز مسلم، "منذ عامين، ويمنع القائد عبد لله أوجلان من اللقاء بمحاميه وذويه وحتى الأطباء"، حيث دانت "هذه السياسيات والعزلة المفروضة عليه".

وطالبت ككادر نسائي نساء في قطاع الصحة، منظمات الصحة العالمية، محددة على وجه الخصوص "لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية"؛ لأن تدلي بتقرير مفصل عن وضعه الصحي.

كما دانت خولة العيسى، وهي مواطنة من الرقة، الصمت الدولي إزاء العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وتآمر الدول الرأسمالية عليه، مؤكدة "سنستمر بتطبيق فكر الأمة الديمقراطية، والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان، من خلال تكثيف المظاهرات، والملتقيات الحوارية، والبيانات حتى الاستجابة لمطالبنا".

وطالبت خولة في نهاية حديثها، "المنظمات الدولية التي تدّعي بأنها تعمل على تطبيق القوانين، العمل وفق مبادئها وأحكامها وإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان".

بدورها، دانت المواطنة من الرقة عبير النافع، العزلة المفروضة على قائد الإنسانية عبد الله أوجلان، الذي ضحى بحريته من أجل حرية الشعوب والمجتمعات، معاهدة بالسير على فكره؛ فكر الأمة الديمقراطية، والاستمرار للمطالبة بإطلاق سراحه "حتى يتم الاستجابة لمطالبنا".

(كروب/ي م)

ANHA