​​​​​​​نساء عربيات وكرديات: القائد عبد الله أوجلان انعطافة فكرية في تاريخ البشرية

تلقى العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 24 عاماً، ردود فعل مناهضة ومطالبة بفكها، ومنحه الحق في الأمل وإطلاق سراحه، مستنكرة في الوقت نفسه مواقف المنظمات الإنسانية والحقوقية تجاه سياسات دول الاحتلال التركي.

في هذا الصدد، أشارت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بدير الزور سها السعيد، إلى تأثّر النساء في روجهلات كردستان وإيران بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ومثلهن في أفغانستان، وقالت: "طوّر فكر القائد وفلسفته من جهود المرأة وعمل على تمكين دورها في المجتمع حتى أصبحت تشغل جميع مناحي الحياة"، مؤكدة على تكثيف النساء جهودهن المطالِبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

من جهتها، أكدت عضوة لجنة التدريب في تجمّع نساء زنوبيا، صفاء الأحرش، "ان القائد عبد الله أوجلان يمثل انعطافة فكرية وفلسفة عظيمة في تاريخ البشرية، وهو من قدم أطروحات فكرية تعالج قضايا المرأة والشرق الأوسط".

وأشارت إلى مشروع الأمة الديمقراطية الذي أتاح للمرأة الفرصة لتمثيل بنات جنسها في جميع الميادين وعلى كافة الصعد.

حرية الشعوب مرتبطة بحرية القائد عبد الله أوجلان

ولفتت صفاء الأحرش الانتباه إلى أن العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ما هي إلا سعي من دولة الاحتلال التركي لإسكات صوت الشعوب التواقة إلى الحرية، وخلق الفتن والنزاعات بين شعب المنطقة، مشيرة إلى اطلاعهن على مكائد ومخططات الاحتلال التركي.

وقالت: "سنستمر بتطبيق مبادئ الأمة الديمقراطية والسير على نهج القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بحريته من خلال تكثيف المظاهرات والبيانات والملتقيات الحوارية"، مؤكدة أن النساء العربيات بدورهن سيرفعن وتيرة نضالهن حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد وردع المخططات المعادية لنهجة.

من جهتها، أشارت ميادة رمضان إلى حصول المرأة على مكانة كبيرة بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، جاعلاً منها امرأة تتحلى بالإرادة والعزيمة والإصرار، وأضافت: "جعلنا من تقييمات القائد عبد الله أوجلان وتوجيهاته درباً للنضال والتحرر من الذل والعبودية".

'علينا أن نكون وفيات للقائد عبد الله أوجلان'

أما فاطمة مشعان فقد أكدت "بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان تعرفت المرأة على نفسها وخاصة المرأة العربية التي كانت ضحية للذهنية والذكورية، وقالت: "علينا نحن النساء أن نكون مخلصات للقائد عبد الله أوجلان ونسعى من أجل تحقيق حريته الجسدية.

من جهتها، شددت فريال قسوم، على أنه لبناء وطن حر ونيل المرأة حقوقها عليها "اتخاذ نهج القائد عبد الله أوجلان أساساً في تطوير ذاتها حتى تكون قادرة على كسر العزلة وتحقيق حرية القائد جسدياً".

واتفقت هدى علي مع فريال قسوم، على أهمية مضي النساء في طريق الحرية للقائد عبد الله أوجلان، وقالت "لنكون وفيات للقائد عبد الله أوجلان، علينا رفع سوية نضالنا من أجل تحقيق حريته الجسدية".

(ي م)

ANHA