​​​​​​​نساء الرقة يختتمن حملة الإضراب بإلقاء البيان الختامي

وشارك في الحملة التي استمرت لمدة يومين، مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطي، ومكتب المرأة في قوى الأمن الداخلي، ومجالس المرأة في المدينة.

وبدأ برنامج الحملة باستقبال الوفود، وألقيت خلالها عدة كلمات، منها كلمة باسم قوى الأمن الداخلي ألقتها العضوة حلا اليوسف ، وكلمة باسم وحدات حماية المجتمع ألقتها العضوة فريال معمر.

وجاء في مجمل الكلمات:" أن اعتقال المناضلة والبرلمانية ليلى كوفن يمثل انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والمعاهدات الحقوقية وحرية التعبير ودليل خوف الدولة التركية من نضال المرأة الحرة في جميع مناطقنا".

وأشارت الكلمات :" أن السياسة التي تمارسها تركيا بشكل يومي علناً تهدف لإسكات صوت المرأة الحرة المطالبة بالحرية والديمقراطية وأخوة الشعوب".

ومن ثم تجمعت النساء المضربات عن الطعام للإدلاء بالبيان الختامي للحملة، والذي القتها المشاركة فيها والإدارية بمكتب المرأة في بلدية الشعب بالرقة عواطف العيسى، وقالت: "نقف اليوم بروحً واحدة وصوتً واحد ومعنويات عالية وبكل فخر واعتزاز، ونقول لا شيء أثمن من الفداء في سبيل الوطن وبنفس الوقت ننهي حملة الإضراب عن الطعام والتي استمرت ليوميين متتالين وهي تحت شعار " بإضرابنا عن الطعام سنكسر قيود الظلام".

كما ننحني امام عظمة أرواح، شهدائنا وشهيداتنا الأبرار، ونحيي جميع مناضلات حقوق المرأة، وأننا نساء مدينة الرقة، نسعى جاهدين لنثبت للعالم من خلال أضرابنا عن الطعام، ونوضح جميع الانتهاكات والجرائم والمجازر الوحشية التي تطال المرأة مناطق شمال وشرق سوريا، على أيدي الاحتلال التركي ومرتزقته، التي دفعت ثمنها النساء في المناطق المحتلة من خلال الضرب، والاغتصاب، وعمليات القتل والتصفية الجسدية".

في الآونة الاخيرة التي اعتمدت فيها الدولة التركية، على استهداف واغتيال النساء السياسيات والمناضلات اللواتي صعدن من حركة المقاومة، ضد اساليب الارهاب العثماني الوحشي، علمن انه لم يكن نضالهن بالسلاح، بل كان نضال كلمة حق.

من أرض المقاومة والصمود، نناشد جميع المنظمات الحقوقية، والمحافل الدولية، وجميع دول العالم للوقوف بوجه الالاعيب الحكومة التركية، والتي اتخذت قرار ظالماً بحق المناضلة ليلى كوفن، التي سطرت اروع ملاحم البطولة، والفداء لتكون قدوة لجميع نساء العالم.

ونطالب جميع منظمات حقوق الإنسان والمرأة بأن لا يقفوا متفرجين ازاء هذه الانتهاكات وأن يلعبوا دورهم وفق المعاهدات والمواثيق الدولية وأن يتخلوا عن سياسة القمع.

وفي ختام الحملة رددت النساء الشعارات والهتافات التي تحيي صمود ومقاومة النساء المعتقلات في السجون التركية.

(ر ع/ل)

ANHA