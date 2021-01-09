​​​​​​​نساء الرقة.. ليلى كوفن نبض المقاومة والنصر

تضامنًا مع البرلمانية ليلى كوفن، ودعمًا لحملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية، نظمت إدارة المرأة في الرقة، على مدار اليومين الماضيين، فعالية للإضراب عن الطعام في قاعة الاجتماعات بمؤسسة عوائل الشهداء في المدينة.

'ندعم مقاومة ليلى كوفن'

وعلى هامش الفعالية التقت وكالتنا تسنيم النجار (المشاركة في الحملة) وأوضحت: "نحن النساء الرقاويات سنرفع من وتيرة نضالنا حيال كل استهداف يطال المرأة على يد الاحتلال التركي، وخاصة النساء السياسيات اللواتي صعّدن من حركة المقاومة ضد الأساليب الوحشية، ولفتت إلى أن نضال هؤلاء النساء كان الكلمة وليس السلاح.

وأعربت تسنيم النجار تضامنها مع ليلى كوفن وقالت: "ندعم مقاومة المناضلة والبرلمانية ليلى كوفن لأنها مثال رائد في الحياة الحرة".

'ليلى كوفن نبض المقاومة والنصر'

وقالت إدارية مكتب المرأة في بلدية الشعب بالرقة والمشاركة في الفعالية، عواطف العيسى، لوكالتنا: "ما يهمنا من هذه المقاومة هو الجوهر والجوهر هو وصول المرأة إلى حياة كريمة ومشرفة في شروط الحرية والمساواة التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، فكلنا فخر بمقاومتنا هذه التي سطرها التاريخ، وهذا ما سوف يدفعنا نحو الحرية".

وأكدت أن "مقاومة المناضلة ليلى كوفن مثال حي لنساء العالم أجمع، وهي نبض المقاومة والنصر"، ودعت عواطف العيسى الدولة التركية إلى التوقف عن سياسة القمع التي تتبعها مع الشعوب.

'تحرير الأسيرات'

ومن جانبها، تحدثت عضوة إدارة المرأة في منطقة الكسرة، خولة العيسى (وهي إحدى المشارِكات في الفعالية) لوكالتنا، وقالت: "إرادتنا الصلبة والراسخة تنبع من إيماننا بالحياة وأصالة انتمائنا إلى أرضنا وشعبنا"، وأضافت: أسباب بقائنا في وجه كل احتلال وعدوان هي هذه الإرادة، ورغم كل السنوات القاسية التي مرّت علينا ورغم كل الانتهاكات التعسفية بحق المرأة بشكل عام والنساء الناشطات بشكل خاص، فقد كسرنا في هذه الحملة القيود التي تطوق أعناقنا، حتى تحقيق حرية نسائنا الأسيرات".

وكانت السلطات التركية قد حكمت في الـ 21 من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، على البرلمانية ليلى كوفن بالسجن 22 عامًا و3 أشهر.

(س ر)

ANHA